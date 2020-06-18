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李英宏穿APUJAN自詡「東方台」　加碼爆料超怪口罩癖好

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▲李英宏站台APUJAN詹朴信義微風期間限定店，不改濃濃台味。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師品牌APUJAN詹朴信義微風期間限定店於今（18日）開幕，請到歌手李英宏擔任一日品牌大使，與詹朴同屬「悶騷派」的兩人，雖見過幾次，卻還是免不了害羞場面。而李英宏首次穿上APUJAN服飾，不改濃厚台味氣息，更自詡為「東方台」。

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲李英宏穿著APUJAN服飾自詡是「東方台」。（圖／品牌提供）

有「台帥教主」封號的歌手李英宏受到APUJAN詹朴相中，此次擔任品牌一日大使站台期間限定店，但兩人同台十分害羞，硬是隔了超安全距離受訪。事實上李英宏與詹朴早有幾面之緣，他認為品牌東方細節下藏有濃厚現代感，和自己的台味相似，「我身材比較瘦，所以今天穿了兩件襯衫打造層次感。」坦言詹朴對於他來說就是一種飄逸的風格，結合東方與西方文化而成，李英宏不改悶騷本性直言：「今天是東方台。」至於詹朴也是首次與男歌手合作，他表示：「未來會希望朝中性風格服飾發展，跟不同的創作者合作，將故事訴說得更完整。」

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲李英宏自爆戴口罩的怪癖，喜歡在口罩遮蓋下模仿別人說話 。（圖／品牌提供）

受到疫情影響李英宏也取消多場演唱，這回難得亮相公開場合，他坦言這段時間多了很多自我認識的機會，更脫口而出：「我不是時間管理大師，所以還在學習更有效率的過生活，認識自己是誰，內化成自己的文化。」李英宏將台客時尚玩轉得心應手，看到詹朴與淨對流  Xpure  聯名設計的抗霾口罩，他也自爆：「我常常做一些怪表情或是模仿別人，但是有戴口罩的時候就可以不被發現，所以因為疫情愛上戴口罩。」這樣的怪癖讓詹朴投來疑問的眼光，不過詹朴其實因疫情損失不少，製衣原料在各國取得上都受到影響，但他也換位思考，利用這段時間與家人朋友相處，將精力放到創作開發之上。

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲詹朴 。（圖／品牌提供）

▲APUJAN 期間限定店即日起至 8 月 2 日在台北信義微風展開 ，店裝以 2020 春夏系列主題「怪奇的時間盜賊」為架構，口罩售價950元。（圖／品牌提供）

APUJAN 期間限定店即日起至 8 月 2 日在台北信義微風展開，店裝以 2020 春夏系列主題「怪奇的時間盜賊」為架構，本季服裝上的色塊、線條和交錯織線中，隱現著花開花落、枯木、恐龍骨骸、星星與時鐘等經典品牌元素，象徵時間流動的穿梭痕跡，展現創意總監詹朴對架空世界觀的異想。旗袍釦、領型等東方傳統服飾細節，融入現代服飾襯衫、大衣、洋裝、吊帶裙與禮服中。另也提供限定可重複水洗的抗霾口罩，以及與丹麥精釀啤酒米凱樂 Mikkeller 推出的聯名酒款。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

李英宏, 信義, 微風, 台灣設計師, 品牌, APUJAN, 詹朴, 快閃店, 限定店
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