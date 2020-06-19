蕾哈娜拎微型「袖珍包」是輛計程車　CELINE鯰魚包也將有更小尺寸了

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

越小的東西要做得精緻，就更加考驗技術，比利時皇家御用品牌DELVAUX推出的迷你「袖珍包」系列，便足以展現巧奪天工的手工藝技術，以東、西方文化元素為主題，彷彿藉此來了趟世界巡禮，為各地收藏家心中的夢幻逸品；此外今年CELINE也跟上迷你包風潮，將為經典Belt Bag推出有史以來最迷你的Pico系列。

▲蕾哈娜手拎紐約系列「Taxi Driver計程車」袖珍包，NT＄33,900。



DELVAUX自2015年起便持續創作「Les Miniatures袖珍」系列，將品牌經典的「Brillant」包款作為創作畫布，等比例縮小到約與女生的拳頭大小相等後，並在極小的空間上灌注最頂級的皮革以及工坊師傅的工藝技術。

巨星蕾哈娜（Rihanna）在今年年初時曾拎著紐約系列的「計程車」袖珍包亮相，運用了計程車的經典黃色，以及車頂的TAXI立牌，細節滿滿，雖然體積嬌小，用手指勾住遨遊在大街上反而相當引人注目！

▲（由左至右）Duomo 米蘭大教堂NT＄33,900；Motoretta 羅馬偉士牌NT＄40,100；Arlecchino 威尼斯面具節 NT＄40,100。



在過往的袖珍包系列中，更能看見世界各地的文化風情，從比利時出發的環遊世界之旅，一路旅行到了英國倫敦、美國紐約，還有包括了「米蘭大教堂」、「威尼斯面具」、「偉士牌機車」等袖珍包的義大利系列。此外，香港系列印上精緻的「龍與雲」的茶壺造型袖珍包，以及可愛破表的熊貓袖珍包，都象徵了東方的文化，繁複的設計與巧思，每個作品都讓人驚艷無窮。

▲東方城市香港系列Teapot茶壺NT＄33,900；Panda熊貓NT＄33,900。



另一高端奢侈品牌CELINE其最經典的「Belt Bag」系列，因包身前方兩條扭結皮革帶的造型而被俗稱為「鯰魚包」，原先就有Mini（28 X 23 X 17cm）、Mirco（24 X 20 X 13cm）、Nano（20 X 20 X 10cm）三種大小，今年則將加碼推出更小的「Pico」系列！尺寸為1 X 16 X 8cm，小巧卻十分實用，目前已能在官網上找到，台灣部分預計於6月份上市。

▲CELINE 經典Belt Bag將推出比原先三種尺寸都還要更迷你的「Pico」尺寸系列。售價約NT＄63,000。（圖／翻攝自官網）



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