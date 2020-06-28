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「貓咪麵包房」扭蛋站姿乖巧可愛！主子化身店員捧點心、咖啡服侍你

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@kitan_club、kitan.jp、takaratomy-arts.co.jp

貓咪造型扭蛋不斷推出，每次一有新系列貓奴們還是沒有抵抗力。日本奇譚俱樂部即將推出的「貓咪麵包房」系列，與推特上有名的貓咪黏土模型創作者「貓實驗室」（@nekolabo1）合作，把貓咪變成麵包店店員，手上端著美味的麵包、咖啡，造型更加可愛，忍不住又想打開錢包收全套。

▲貓咪麵包房扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

「貓咪麵包房」系列共有五種款式，這次貓主子們化身成麵包店店員，雙腿直立的站姿看起來特別乖巧，兩手恭順的捧著點心、飲料，模樣超級Q。灰白毛色的貓捧著圓型麵包，三花貓手捧牛角麵包。

▲貓咪麵包房扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

▲貓咪麵包房扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

白貓手上拿的是草莓甜甜圈，橘白相間的貓咪則捧上長條法國麵包。

▲貓咪麵包房扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

▲貓咪麵包房扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

黑白貓端上一杯黑咖啡，剛好可以和麵包完美搭配。

▲貓咪麵包房扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

這系列托盤上的食物模型是分離式的，可以自由互換，貓咪店員們在桌上排排站的模樣，光想就覺得萌，又想要收全套啦！這系列預計6月27日開賣，扭蛋一顆300日圓（約台幣83元）。

▲貓咪麵包房扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

另外，日本T-ARTS公司也要在六月推出「吃太多了的布丁狗」系列，這系列的布丁狗身材全部發福，就像被阿嬤養大的，圓滾滾模樣萌度加倍，5.5公分的尺寸比一般公仔更大。這系列共有四種造型，一款是攀在漢堡上狂吃的布丁狗，另一款是懶懶的舔著冰淇淋，還有兩款分別是身體充氣的款式和倒在地上的款式，每一款都讓人超想收。這系列一顆售價300日圓（約台幣83元）。

▲貓咪麵包房扭蛋。（圖／翻攝自kitan.jp）

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關鍵字：

貓咪, 貓奴, , 麵包, 扭蛋, 公仔, 奇譚俱樂部
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