蘭蔻小黑瓶100ml超殺價！5680元➔3850元！5招用法讓妳一滴也不浪費

文／C編

LANCOME（蘭蔻）的「小黑瓶」超未來肌因賦活露，堪稱品牌代表作，使用後很有感，肌膚變得光滑細嫩，用過的人無不力薦大推，每逢百貨促銷檔期也一定是大熱門，購物平台「Her和她」推出100ml超級優惠，原價5380元，特價3850元，等於直接享受6.7折，而且免運費，極度划算，真的必須囤！

▲蘭蔻「小黑瓶」超未來肌因賦活露，100ml，原價5,680元、特價3,850元。點我購買。

而很多人買了小黑瓶之後，只知道它是精華液，但其實還有很多用法，今天就讓小編盤點，讓妳一滴都不會浪費，養出細緻光滑的水煮蛋肌。



1.化妝水之後的精華使用

這是最多人知道而且使用的方法，就是在化妝水完全吸收之後，塗抹在臉部，待完全吸收之後，就可以直接使用乳霜或是乳液之類的保養品，做到夜間的營養補充，以及完整修護。

▲蘭蔻小黑瓶受到很多人的歡迎。（圖／sun_min717 IG）



2.當作前導精華

小黑瓶不只可以當作精華液，還可以作為別的精華液的前導保養，因為它可以幫助肌膚打開吸收的通道，像是有些人除了保濕還想抗老，那就可以先薄擦小黑瓶，再使用抗老的精華液，帶給肌膚加強版的呵護。

3.搭配化妝水濕敷

小黑瓶含有很豐沛的精華成分，因此可以搭配化妝水來敷臉，先用化妝水浸潤化妝棉，再滴上小黑瓶精華，然後在臉部敷5到10分鐘，能夠強化肌膚的吸收，尤其是在保養停滯期的時候，就可以用這樣的方式，讓臉部再往上一個階層。

▲超未來肌因賦活露質地清爽又很保濕。（圖／meung.e IG）

4.跟粉底液混合使用

很多人常常會感覺到肌膚不夠貼妝，尤其是在秋冬換季的時候，更有這樣的感受，這時候就可以使用粉底液與小黑瓶以1:1的比例混合，不但可以讓妝容更加親膚，還可以打造出透亮的妝容效果，使底妝更加輕薄透亮。



5.補妝前加強保濕

脫妝的時候、尤其是冬天，鼻翼兩塊經常會出現乾紋，或是兩頰也會有乾澀的狀況出現，這時候就建議可以先使用小黑瓶在乾燥的地方先按摩紓緩，接著可以使用氣墊粉餅補妝，打造出宛如剛剛上妝完的完美膚況。

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