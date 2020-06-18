今夏爆款「星巴克小雛菊」系列　6／19結帳85折又潮又省錢

▲星巴克近期推出夏日新品，用熱門的小雛菊超前部署。（圖／星巴克、台隆手創館提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著天氣愈來愈炎熱，視覺消暑也更顯重要啦！說到今夏最夯的圖騰，當然是韓星權志龍G-Dragon、BlackPink、泫雅都超愛用的小雛菊，無獨有偶的星巴克也跟上這股風潮，用小雛菊、罌粟花為主題推出新品，6／19再推「夏日購物派對Shopping Party」，門市商品直接85折不囉唆，讓你亮眼又顧荷包！

這幾天的熱浪一波波襲來，清爽系的配件也是一定要的啊，星巴克近期推出的主題新品，概念就是來自夏季花朵盛放的燦爛美景，將咖啡器物點綴上朵朵罌粟花與雛菊，並以朝氣的黃、少女的粉，或是靜謐的藍，宣告夏季到來，包括不鏽鋼杯、隨身水壺、吸管冷水杯、TOGO冷水杯都可選擇。

▲花朵折傘售價680元，收納提袋售價450元。

除此之外，其他居家用品包括收納提袋、餐墊組、甚至是折傘該系列都有推出，其冷水杯、隨行杯與馬克杯組的部分杯蓋設計，還點綴一朵立體的花朵，春意滿滿，無論在家中或辦公室使用，都時時刻刻呈現出春天的氣息，輕爽的風格即便是在炎熱的氣溫下，也能好好療癒視覺。

而星巴克也將在6／19限定一天推出「夏日購物派對Shopping Party」，祭出全品項享85折優惠（飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值除外），當天單筆折扣後消費滿500元可獲「咖啡好友分享券」一張，可於隔日至6月底前使用；單筆折扣後消費滿1,000元可獲星茶造型毛巾墊。

▲（左）罌粟花造型TOGO冷水杯，售價500元；（右）雛菊造型隨行杯，售價520元。

居家通路台隆手創館，近期也針對涼夏商品推出一系列粉色好物，包括FUNY珊瑚紅迷你涼風扇，以及彩虹布裙布口罩等，趕上春夏的季節風格，即起至8月底在官方線上購物網單筆消費不限金額，即贈送GP+ - GaragePlay車庫娛樂 15天免費電影觀看序號1張，讓消費者酷熱夏季，宅在家購物也能看電影。

▲彩虹布裙布口罩(粉紅限定) ，售價199 元。