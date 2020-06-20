fb ig video ETtoday search mobile

丁春誠拋開男神包袱玩「快問快答」　全身最滿意部位竟是這裡

>

▲丁春誠參與《ET FASHION》快問快答環節。（影／記者許靖騏攝）

記者鮑璿安／台北報導

兼具演員與策展人雙重身份的丁春誠，總是給外界留下完美型男印象，這回接受《ET FASHION》快問快答環節，除了拋開多年來男神包袱，讓粉絲看到丁春誠截然不同的一面，被問及最滿意身上哪個部位，他的答案更是意外：「鼻子上的痣」。

▲丁春誠 。（圖／翻攝自丁春誠 IG）

▲丁春誠 。（圖／翻攝自丁春誠 IG）

▲丁春誠 。（圖／翻攝自丁春誠 IG）

▲丁春誠期待在明年舉行自己的個展，疫情期間暫時化身「居家廚男」。（圖／翻攝自丁春誠IG）

丁春誠近期都在忙策展的事情，期待在明年舉行自己的個展，雖然受到疫情影響曝光機會減少，丁春誠面對鏡頭仍是綻放暖男微笑，這回參與《ET FASHION》快問快答環節，疫情結束後最想跟誰去哪裡做什麼？他的答案相當意外：「跟自己帶著自己的音樂去海邊休息一下！」顯然被疫情打亂腳步，不過丁春誠多了更多的時間與自己相處，甚至一度變成三餐自行料理的「廚男」，整天被鍋碗瓢盆包圍，於是在快問快答被問到「等下想吃什麼？」丁春誠停了兩秒笑回：「回家自己煮，煮個麵吧。」原來丁春誠廚藝受到疫情影響進步不少，也算是另類因禍得福。

▲▼丁春誠專訪 台灣設計師Peter Wu &TOD`S。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼丁春誠專訪 台灣設計師Peter Wu &TOD`S。（圖／記者周宸亘攝）

▲丁春誠穿著台灣設計師Peter Wu夾克出鏡，自爆無法駕馭的災難單品是花花綠綠的東西。（圖／記者周宸亘攝）

至於外型亮眼的他，最滿意身上哪個部位呢？不知是被問了許多次還是內心早有答案，丁春誠秒回：「鼻子上的痣。」但他其實對自己的外表沒有太大肯定，對於演藝圈眾多男星誰最帥，丁春誠換了三個答案，「應該是木村吧！我超級不要臉，換個答案，元彬好了，不對，金城武。」其實身高190cm的他也有造型死穴，他不碰花花綠綠的單品，認為太難駕馭，然而對鞋子的熱愛卻是外界難以想像，當鞋跟口罩一起掉到水裡，他竟然二話不說「先救鞋子」。最後，讓丁春誠用一句話來形容自己，沒想到簡單的一題卻想了很久，他停頓後表示：「呃，很難被理解的人。」

►專訪／丁春誠疫情期間上演義大利奇遇記　用「雲端旅行」尋找美感

►李英宏穿APUJAN自詡「東方台」　加碼爆料超怪口罩癖好
 

關鍵字：

丁春誠, 快問快答, 策展, 旅行, 雲端旅行, 台灣設計師, Peter Wu, TOD’S , 疫情, 新冠, 肺炎, 武漢
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

超有感！職場常見4大翻白眼金句：這不是我負責的事情

超有感！職場常見4大翻白眼金句：這不是我負責的事情

楊冪竟穿GUCCI「童裝」亮相機場　真實身材堪比12歲兒童

楊冪竟穿GUCCI「童裝」亮相機場　真實身材堪比12歲兒童

《傳聞中的陳芊芊》趙露思曾被笑最胖女演員！不運動減肥法成功瘦到39kg

《傳聞中的陳芊芊》趙露思曾被笑最胖女演員！不運動減肥法成功瘦到39kg

隨時自帶濾鏡！韓妞最愛「光圈霜」用途多　這招夏季超實用 日本蜻蜓牌橡皮擦換上粉嫩新包裝！質感莫蘭迪色系　文具控必收 夏天爆汗脫妝超崩潰！Jessica教妳6步驟補出光澤奶油肌 學女星越喝越美！「喝水美容法」超管用，還能輕鬆瘦 網美必去的「農場」超特價！隨手拍都被狂按讚　苗栗飛牛浪漫野餐、宜蘭三富玩DIY 小空間必備「烹飪神器」！注意5大選購要點　一鍋搞定蒸、煮、煎、燉 「如果我說沒生氣，就是沒生氣，不要再問了」　男人希望女人理解的8句話

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面