丁春誠拋開男神包袱玩「快問快答」　全身最滿意部位竟是這裡

▲丁春誠參與《ET FASHION》快問快答環節。（影／記者許靖騏攝）



記者鮑璿安／台北報導

兼具演員與策展人雙重身份的丁春誠，總是給外界留下完美型男印象，這回接受《ET FASHION》快問快答環節，除了拋開多年來男神包袱，讓粉絲看到丁春誠截然不同的一面，被問及最滿意身上哪個部位，他的答案更是意外：「鼻子上的痣」。





▲丁春誠期待在明年舉行自己的個展，疫情期間暫時化身「居家廚男」。（圖／翻攝自丁春誠IG）

丁春誠近期都在忙策展的事情，期待在明年舉行自己的個展，雖然受到疫情影響曝光機會減少，丁春誠面對鏡頭仍是綻放暖男微笑，這回參與《ET FASHION》快問快答環節，疫情結束後最想跟誰去哪裡做什麼？他的答案相當意外：「跟自己帶著自己的音樂去海邊休息一下！」顯然被疫情打亂腳步，不過丁春誠多了更多的時間與自己相處，甚至一度變成三餐自行料理的「廚男」，整天被鍋碗瓢盆包圍，於是在快問快答被問到「等下想吃什麼？」丁春誠停了兩秒笑回：「回家自己煮，煮個麵吧。」原來丁春誠廚藝受到疫情影響進步不少，也算是另類因禍得福。

▲丁春誠穿著台灣設計師Peter Wu夾克出鏡，自爆無法駕馭的災難單品是花花綠綠的東西。（圖／記者周宸亘攝）

至於外型亮眼的他，最滿意身上哪個部位呢？不知是被問了許多次還是內心早有答案，丁春誠秒回：「鼻子上的痣。」但他其實對自己的外表沒有太大肯定，對於演藝圈眾多男星誰最帥，丁春誠換了三個答案，「應該是木村吧！我超級不要臉，換個答案，元彬好了，不對，金城武。」其實身高190cm的他也有造型死穴，他不碰花花綠綠的單品，認為太難駕馭，然而對鞋子的熱愛卻是外界難以想像，當鞋跟口罩一起掉到水裡，他竟然二話不說「先救鞋子」。最後，讓丁春誠用一句話來形容自己，沒想到簡單的一題卻想了很久，他停頓後表示：「呃，很難被理解的人。」

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