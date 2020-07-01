夏天來了／李晶晶的輕旅行打包密技！登機箱能塞4頂帽子不壓扁

▲李晶晶示範台灣輕旅行打包術。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

夏天來了！談一場戀愛、來一趟輕旅行、把自己打理完美，甚至挑戰一下沒做過的活動，都是最好時機。《ET FASHION》送上「夏天來了」專題，教你如何在豔陽天穿戴有型、美出新境界，還有名人傳授聰明打包術、養出零贅肉體態，千萬要看。



今年因新冠肺炎疫情影響，打亂出國過暑假的計畫，名媛設計師李晶晶改在台灣3天2夜輕旅行，最愛往海邊跑的她，分享海灘度假打包術，一個Off-White登機箱除了裝衣物、Voda Swim比基尼與FENDI迷你包，竟還能容納4頂帽子、2雙拖鞋、大尺寸海灘巾與一大包保養品，歸功於她愛用的Aloha防潑水包，助她有系統收納；而可折疊的Ecua-Andino編織巴拿馬帽也替她省下不少空間。

▲李晶晶新買的Off-White登機箱在今年暑假終於派上用場。（圖／記者黃克翔攝）

▲李晶晶是收納行李高手。（圖／記者黃克翔攝）

登機箱兩側重量不同

李晶晶旅行必備花色可愛、不同尺寸的Aloha防潑水包，因為剛穿過仍沾著水或沙的比基尼，可放進其中；她的保養品、拖鞋也可放進Aloha包，有系統擺放不會陷入找不到東西的窘境；她特別強調行李箱內兩側，一邊放重量較重的瓶瓶罐罐或鞋子、包包與顏色鮮豔的La Paula海灘巾，另一側則以帽子、罩衫等軟質物品為主，避免互相擠壓。

▲李晶晶旅行必備Voda Swim壓紋馬甲魔術美胸比基尼上身3,290元，下身2,490元，COME AROUND眼鏡2,000元。（圖／記者黃克翔攝）

▲可折疊的Ecua-Andino_簍空編織寬草帽3,190元，Aloha扶桑花小包990元。



放進4頂帽子不變形

台灣夏季炎熱，李晶晶旅行一定戴Ecua-Andino巴拿馬帽遮陽，驚人的是她的行李箱竟可塞進4頂帽子供她變換造型，當中一款是可輕鬆摺疊的編織帽，她隨手捲起說：「你看，要收起來super easy！」其他3頂寬帽則層疊擺放，最底層塞進絲巾或罩衫撐完美帽型。

▲Ecua-Andino_IKAT緞帶巴拿馬帽寬帽4,390元，Espadrij丹寧草編拖鞋2,587元。（圖／記者黃克翔攝）



迷你精品包放口紅剛剛好

除了戲水必備品，李晶晶不忘打包晚餐時刻要穿的洋裝，以及可讓她放進口紅的Fendi迷你包，她說：「這是我新的favorite，它的size剛好可以放下我的lipstick跟一點補妝的東西。」度假不忘時尚穿搭，隨時都能拍照記錄最美瞬間。

▲到海邊玩少不了La Paula條紋撞色海灘巾1,860元，以及可以放口紅的FENDI迷你包。（圖／記者黃克翔攝）

