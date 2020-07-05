夏天來了／3種除毛法＋保養Tips　降低沐浴水溫、別穿緊身衣

記者李薇／台北報導

夏天來了！談一場戀愛、來一趟輕旅行、把自己打理完美，甚至挑戰一下沒做過的活動，都是最好時機。《ET FASHION》送上「夏天來了」專題，教你如何在豔陽天穿戴有型、美出新境界，還有名人傳授聰明打包術、養出零贅肉體態，千萬要看。

夏季到來短袖、短褲出籠，很多人都會去做除毛的療程，讓自己穿搭更加好看、優雅，尤其是腋下、私密處除毛更是很多人必做的事，穿上比基尼才會更加性感，不過，執業20多年的皮膚科醫師廖苑利表示，不管是哪一種除毛方式，後續的保養都超重要，還要適時的讓肌膚透透氣、洗澡時水溫降低，才是根本的保養重點。

市面上常見的除毛方式大致可以分為3種，包括：雷射、蜜蠟、刮除，每一種都擁有不同的特性跟問題，以下也分為3種療程進行分析，可以按照自己習慣或是需要的方式來進行。

▲現在很多人都會選擇雷射除毛。（圖／unsplash）



最持久的「雷射」除毛

廖苑利指出：「雷射除毛是利用雷射光熱療法，產生高溫破壞毛囊生長結構除毛，較麻煩的是雷射除毛需經過多次治療，才能達到永久除毛的效果。」雖然如此，但只要做好做滿，以後都不用煩惱，穿衣服也更方便，但相對來說價格也較高昂。

▲蜜蠟除毛曾經紅極一時。（圖／unsplash）



最快速的「蜜蠟」除毛

通常蜜蠟除毛就是使用蠟質的產品塗抹在肌膚上，等待乾掉之後，迅速撕起，可以很快速的直接去除一整片毛髮，不管是價格或是速度上，都比雷射要低、迅速，不過廖苑利提醒：「有人可能對蜜蠟過敏，加上此類除毛方法容易造成毛囊受傷，還是得稍加注意。」

▲刮除式的除毛也是很多人的選擇。（圖／unsplash）



最簡便的「刮除」除毛

這是最簡單直接的方式，塗抹一點乳液或是刮除泡沫，就可以去除想要去除的毛髮，雖然花費低又不容易過敏，但一個不留神，很有可能造成皮膚受傷，毛髮也會在刮除後兩三天後「春風吹又生」，想要斬草除根，自行刮毛可能不是最棒的管道。

▲除毛後續的保養也相當重要。（圖／unsplash）

不管是哪一種除毛方式，都有它的優點以及缺點，女孩們可以按照自己的需求來選擇，且一定要搭配後續的保養，才能讓除毛之後照樣漂亮完美，廖苑利就指出：「除毛後應避免高溫日曬、SPA、去角質、刺激性藥品（美白酸類保養），若有紅腫灼熱感，可使用冰敷減輕不適；並在沐浴時降低水溫，也可塗上蘆薈膠，讓除毛後的紅腫肌膚降溫，之後的2、3天以寬鬆衣著為主，暫時告別緊身衣，讓肌膚透透氣。」

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