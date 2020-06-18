學女星越喝越美！「喝水美容法」超管用，還能輕鬆瘦

▲昆凌和賈靜雯都是喝水美容的愛好者。（圖／翻攝自IG/alyssachia、hannah_quinlivan）

編輯 / Lily

炎熱天氣，適當補充水分是身體所需，喝水不只對健康有益，更能美容瘦身，一堆女星都可掛保證，可見得水對肌膚多麼重要。研究顯示，「成人」每日飲水量（毫升）的基準為「體重（公斤數）乘以30」。例如體重50公斤，建議一天要喝水1500毫升才達低標。

▲多喝水對肌膚好處多多。（圖／Unsplash，以下同）

肌膚觸感變得粗糙，底妝總是不服貼，這些狀況都在顯示你的肌膚正在缺水中，隨著年齡增長，身體、皮膚的含水量會下降，肌膚就會變得乾燥，這也是為什麼許多保養產品皆是訴求「保濕、補水」來幫助維持膚況。多喝水對肌膚有4大好處不可不知。

多喝水，遠離細紋

皮膚細胞有60%的成分都是水，當水分不足時，肌膚就會變得乾燥粗糙。肌膚許多老化現象都是從乾燥、細紋開始，所以若是想要延緩老化速度，喝水絕對是最省錢也是最省力的方式。

多喝水，促進新陳代謝

攝取足夠水分，能帶動身體內的血液循環，當血液循環順暢，氧氣、氧分就能運送至身體各處，更能加速體內新陳代謝進行，也就是排除體內多餘廢物，壞物質排出，肌膚當然就健康，氣色自然好起來。

▲餐前喝水可以增加飽足感。

多喝水，避免痘痘生成

肌膚皮脂分泌過多，新陳代謝又無法順利進行時，這些老廢髒污容易堆積毛孔，使得肌膚狂冒粉刺和痘痘，當攝取足夠水分，能幫助身體有效排出毒素，換句話說，當體內代謝加速，更能有效幫助瘦身。

多喝水，養出好髮質

臉上的肌膚和頭皮，都是同一張皮，當肌膚缺水，頭皮也會跟著乾燥，進而影響秀髮健康，因此多喝水，就是幫頭皮補充水分，頭皮健康了，自然能養出好髮質。

多喝水好處多多，不僅要喝足，還得要喝對水，水不需要一口氣喝完，挑選常溫水，小口小口喝。營養師表示，許多人不敢在睡前喝水，這是錯誤觀念，睡前適量水反而能帶動體內循環，更能消水腫。

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