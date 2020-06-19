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HOLA Ｘ Cars聯名居家6／25開賣　打造夢幻賽車房599元起

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▲HOLA Ｘ Cars 推出聯名居家，打造主題賽車房。（圖／HOLA提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

居家通路HOLA獨家聯名又一發，這次再與迪士尼合作，打造「Cars」聯名居家好品，以卡通系列主角閃電麥坤、風暴、克魯茲為題，推出10種兒童房用品，讓家中的小小賽車迷能度過一個充滿想像的歡樂假期，各類的主題裝飾單價從599元起，就能打造充滿迪士尼卡通的異想世界。

▲HOLA Ｘ Cars聯名居家。（圖／HOLA、GU提供）

業者表示，本次HOLA x Cars聯名商品主打Kids系列，共推出10種主題房用品包含天絲寢具組、純棉寢具組、天絲涼被、堆疊抽屜櫃、長門簾、短門簾、和室椅、抱枕、玩偶、壁貼等。設計主要以直來直往的圖像為主，加上迪士尼本身帥氣不減的可愛風格，絕對會讓小孩很驚喜。

▲HOLA Ｘ Cars聯名居家。（圖／HOLA、GU提供）

▲HOLA Ｘ Cars聯名居家。（圖／HOLA、GU提供）

▲HOLA迪士尼系列閃電麥坤天絲防蟎抗菌床被組，原價6,980元至7,980元，特價4,680元至5,280元。

聯名系列單品售價從599元至7,980元不等，天絲寢具組除了較適合夏天，提供涼感透氣的舒適之外，也強調全面經防蟎抗菌處理，無論是寢具與涼被，都很適合夏日季節使用。

▲HOLA Ｘ Cars聯名居家。（圖／HOLA、GU提供）

▲HOLA迪士尼系列閃電麥昆單層堆疊抽屜櫃，原價699元至899元，特價599元至799元。

該系列從6／25起在全台HOLA、HOLA petite門市及特力+購物網正式開賣，6／25至6／28開賣首四日，加碼推出HOLA實體門市全館單筆實覆滿3000元送300元抵用券優惠。

▲HOLA Ｘ Cars聯名居家。（圖／HOLA、GU提供）▲HOLA Ｘ Cars聯名居家。（圖／HOLA、GU提供）

▲HOLA迪士尼系列閃電麥坤型和室椅，原價 2,490元，特價1,890元。

而日本服飾品牌GU，於6／22也將再度與世界知名人氣動漫「EVANGELION新世紀福音戰士」攜手合作推出第二波聯名商品，以2020年動畫電影《新·福音戰士劇場版》中登場的福音戰士EVA02貳號機為創意設計，推出一系列豐富的聯名服裝，售價從590元至890元不等。

▲HOLA Ｘ Cars聯名居家。（圖／HOLA、GU提供）

▲HOLA Ｘ Cars聯名居家。（圖／HOLA、GU提供）▲HOLA Ｘ Cars聯名居家。（圖／HOLA、GU提供）

▲GU推「EVANGELION新世紀福音戰士」聯名系列。（圖／GU提供）

關鍵字：

HOLA, Cars, 迪士尼, 聯名, GU, 新世紀福音戰士
fashion.net

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