寶雅「熱賣面膜TOP5」公開，跟著買不踩雷！

▲楊丞琳的保養祕訣就是天天敷面膜。（圖／翻攝自楊丞琳IG、官方Youtube頻道）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

寶雅是不少女生購入美妝保養的據點，店內超過百種品牌供消費者挑選，針對台灣女生最愛的面膜，就提供了高達370種不同選擇，不想迷失在茫茫面膜海中，跟著熱賣排行榜挑選就沒錯！

第5名

MEDIHEAL NMF 高效特強保濕導入面膜

專為乾燥缺水機設計，內含天然保濕因子及金縷梅、大馬士革玫瑰水等多種保濕成分，提煉而成高濃度保濕精華液，長效保濕直達肌膚底層，幫助改善調理肌膚角質及改善毛孔問題，是韓妞的好膚質秘密武器。

第4名

Ariul 7天蔬果天絲面膜

近期很受到關注的七天面膜，主打肌膚喝的蔬果精華，懶女孩直接打包就沒錯。第一天先以綠茶去除多餘角質及老廢物質，均衡膚質油脂，第2天以富含胺基酸的石榴恢復肌膚彈力與光澤，第3天以竹根水做神層保濕補水，第4天以茶樹精華來做肌膚的細緻調理。第5天以蘆薈做深層舒緩，第6天以酪梨來修復乾燥肌膚，最後一天就用檸檬精華提升蠟黃暗沉。





第3名

SEXYLOOK 海洋青春露透白面膜

在社群被評為「平價版的青春露」，用過的人都讚不絕口，擁有三大重保濕修護成份，北冰洋褐藻精華、日本超級美肌精華，幫助解除乾荒，高效滲透，快速穩定膚況，價格十分可愛，小資女都能輕易入手。

这一刻！

第2名

霓淨思 維他命C淨白補給面膜

1片等於10罐檸檬汁的維他命C含量，訴求淡化斑點，搭配薄透親膚的羽纖凝水膜，敷在臉上就像第二層肌膚。敷時有著淡淡檸檬香，且保濕超有感，在美妝討論區也有極高的討論度。

第1名

未來美PRO安瓶精油保濕面膜

主打韓系科學保養，每片面膜都有附有保養安瓶，以超濃縮精華舒緩肌膚的乾燥，服貼細緻的舒芙蕾布膜，能乘載超多量精華液，讓精華更能完整吸收，給肌膚最單純有效的呵護。

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