「腿精」宣美新曲預告性感釋出　110公分大長腿撞衫沒輸過

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@miyayeah、@_imyour_joy

韓女星李宣美在去年發出歌曲後便沉寂了一段日子，近日終於宣布將帶著新歌曲《紫色夜晚》回歸，搶先在IG上Po出預告美照，性感的低胸洋裝配上招牌紅唇，令粉絲們興奮到連髒話都脫口而出。女星之間撞衫是家常便飯，像宣美也經常與其他女星穿上同款，不過「腿精」宣美可以說是從沒輸過！

曾為女團Wonder Girls成員的宣美（SUNMI），在團體解散後的Solo時期表現很亮眼，加上擁有姣好的身材、臉蛋，身高166公分，卻有一雙110公分的細長美腿，因此被封為「腿精」。

▲（左）宣美與（右）Joy撞衫。



女星們之間經常撞衫，像是宣美日前就與Red Velvet成員Joy（朴秀英）穿上同款來自ISABEL MARANT的印花洋裝，雖然Joy在年齡上佔優勢，但宣美可是一點都沒輸，駕馭起來更有氣勢、女人味，尤其是她這雙逆天大長腿，大概沒有任何人想和她撞衫，同框被比較。

▲細長美腿人人稱羨。



為呼應這次新曲《紫色夜晚》的紫色視覺風格，宣美也加碼Po出了穿著紫色波點洋裝的辣照，白皙的美腿無所遁形，俏皮又性感令人難以招架。然而，這件歐美風小洋裝其實是來自平價品牌ZARA的當季系列，仔細觀察的話，也能發現宣美的私服中，出鏡率最高的大概就是ZARA的衣服了。

▲ZARA佔了宣美的私服大宗。



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