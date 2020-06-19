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「最美小三」韓素希可辣可仙！全靠唇膏撐起完美氣場

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記者李薇／台北報導

南韓藝人韓素希因為演出《夫妻的世界》爆紅，被封為「最美小三」，最近她也成為時尚寵兒，拍攝多部時尚大片，最近更是以一抹紅唇再次展現她的魅惑性感，搭配淺橘色的眼妝，看起來火辣又摩登，超級好看。

不只是塗上火紅的Dior超惹火絲絨唇露，這次也換上一款清純可愛的淺粉紅色，運用癮誘超模巨星唇膏，全唇塗抹搭配上黑色的小可愛，一頭浪漫的捲髮造型，比起紅唇看起來更加清新優雅，就像是仙女下凡一樣，空靈感十足。

這次韓素希使用的唇色，火辣的性感紅色，是超惹火絲絨唇露最經典的#999色號，是迪奧旗下最經典的紅色，可以展現出女孩白皙透亮的好氣色；另一支淺粉紅色則是癮誘超模巨星唇膏#536，擁有超強的顯色效果，可以常保8小時的水潤飽滿唇色。

除了韓素希最近還有另外一位女星的唇色受到關注，就是剛剛攜帶專輯回歸的子瑜，她以一件綠色腰肩挖空短裙亮相，搭配雅詩蘭黛的絕對慾望絲絨唇露#401號色，帶有一點乾燥玫瑰的自然粉紅，加上一點點的紫色調，可以輕鬆修飾臉部的蠟黃，重現白皙透亮的肌膚妝效，難怪子瑜擦起來氣色這麼完美。

▲TWICE,周子瑜,雅詩蘭黛。（圖／翻攝自IG、YouTube）

▲TWICE周子瑜在全新MV中的造型。（圖／翻攝自YouTube）

而雅詩蘭黛的絕對慾望絲絨唇露擁有水狀的質地，使用起來顏色飽和又帶有一點透亮感，可以打造出自然的唇妝效果，難怪受到女藝人的喜愛，尤其像是子瑜這樣年輕的女孩，塗抹起來完全不負擔的潤澤感，讓人相當喜歡。

關鍵字：

韓素希, 夫妻的世界, Dior, 迪奧, 彩妝, 雅詩蘭黛, ESTEE LAUDER
fashion.net

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