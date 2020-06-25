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用照片留下紀念品　5個心法「有效整理衣櫃」

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▲▼衣服,衣櫥,衣櫃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲清理衣櫥需要面對的不是櫃內物品，是自己的心理狀態。（圖／pixabay）

編輯／借借

天氣轉熱，衣櫃裡的商品也要跟著換季，趁要換季時正好是順便清理衣櫃的好時機，若衣櫃永遠是爆滿狀態，你需要知道這5件事，馬上把它塞入你的腦子裡，然後去面對衣櫃裡滿滿的回憶吧！

1. 只為了情感而留下，用照片代替
衣櫃裡多少會有不會再用到，卻有滿滿情感的東西，前男友的衣服、家人的飾品、代表青春歲月的鞋等等，甚至有結婚時的禮服，那些情感其實在你心裡，不應該放在櫃子裡，現在手機很方便，可以拍下它們的照片，之後回味都不會是問題(甚至還能隨時打開給身旁的人看)，若擔心手機遺失，也可以洗出實體照片放在你的回憶夾，更棒的是它們永遠不會腐化。

▲衣櫃,衣櫥,衣服. 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

2. 永遠不會適合妳的東西　盡早處理
有時在購物時我們會突發奇想，購買了一雙不是自己風格的東西，原本全部是粉紅公主風，卻擺了一雙骷髏頭暗黑哥德風馬靴，雖然那單品很棒，卻跟其他東西不搭嘎，妳就更不想穿它，快接受現實把它處理掉。

3. 捨棄非常美麗卻又很麻煩的單品
有些商品非常美麗，但它們真的太麻煩了，像是要花上10分鐘才能穿上的鞋、或是很有效果，卻在穿著的時候讓妳極度不舒服，類似會讓身上部位變形或痠痛之類，不需要讓她們再佔住衣櫃空間，因為絕大多數人都會愈來愈少使用它。

▲▼衣櫥,衣櫃,衣服,更衣,襯衫,收納。（示意圖／pixabay）

▲有正確的想法，衣櫥多小都能夠用。

4. 減少維修昂貴的商品
維修昂貴的單品最好減少它的比例，因為很不划算也沒有必要，若鞋子維修的費用幾乎已經等同該雙鞋的價格，新鞋不是比它更好？

5. 真的很愛但不再穿它的單品　讓它重生
人總是善變的，時間也是，有些單品我們再也不穿了，每次拿到手邊就仍是把它放下，但雖然它仍受到喜愛，其實卻是悲傷的，因為它被永遠鎖在衣櫥裡，還不如將它送給親友，繼續讓它在他們身上發光。

▲▼衣服,衣櫥,衣櫃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

關鍵字：

衣櫃, 收納, 整理, 技巧
fashion.net

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