夏天來了／IG火辣雙胞胎韓令、韓沁教妳挑泳裝　私藏6個小眾牌大公開

記者王則絲／專題報導 圖／IG@chinhcy、@rynhanx授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權

夏天來了！談一場戀愛、來一趟輕旅行、把自己打理完美，甚至挑戰一下沒做過的活動，都是最好時機。《ET FASHION》送上「夏天來了」專題，教你如何在豔陽天穿戴有型、美出新境界，還有名人傳授聰明打包術、養出零贅肉體態，千萬要看。

過了端午節後步入盛夏，女孩們準備好要到海邊玩水、穿上泳裝拍美照了嗎？近期在IG人氣急升的混血感火辣雙胞胎姊妹「韓令與韓沁」，特別和大家分享挑選泳裝的撇步，還加碼將私藏的國外小眾泳裝品牌報你知，今夏泳裝攻略看這篇足矣！

▲妹妹韓沁（左）、姊姊韓令（右），美女雙胞胎在IG上竄紅。



在進入正題之前，先來認識今天的兩位主角，本名是韓令渝、韓沁渝，可以說是從PTT上開始被發掘的鄉民女神，相當年輕就擁有許多支持者與粉絲，有趣的是兩姊妹深邃的五官和歐美風格令許多人以為他們是混血兒，其實她們可是優良道地的台灣基因，身材好得沒話說之外，笑起來更是甜美可人，兩人曾在去年夏天，於莫莉團隊所企劃的「慶祝每個妳」影片中擔任要角，開始讓更多人看見了這對美麗的雙胞胎。

在 Instagram 查看這則貼文 Qin Han韓沁（@chinhcy）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 26 日 上午 12:37 張貼

韓令與韓沁經常一起接下模特兒工作，近期能在許多平面作品上看見她們的蹤影，兩人除了工作照之外，也不吝在IG上分享性感美照，尤其是火辣的泳裝系列，讓女生們也都不禁在頁面上駐足欣賞。

▲姊姊韓令秀出完美線條。



韓令與韓沁共同叮嚀女孩們，在挑選泳衣之前，首先要先了解自己的身體，每個人都自己滿意與不滿意的地方，要懂得揚長避短，不能僅是盲目的跟隨流行，選擇最適合自己身型的剪裁，才能凸顯出優點。

泳裝大致上可分為兩截式比基尼和連身泳裝，姊姊韓令覺得兩種都有各有各的美，妹妹韓沁則比較常穿兩截式泳裝，認為是更為大方的性感，連身泳裝比較偏向於若隱若現的神秘路線。

▲妹妹韓沁偏好兩截式泳裝。

《ET FASHION》請韓令與韓沁為大家解答，面對不同身體部位困擾，該怎麼挑選泳裝？

如果你有「手臂」的困擾

兩姊妹不約而同的建議，可以挑選有袖子、花邊設計的款式，或是利用今夏非常流行的「荷葉邊」元素來移轉焦點，加上平口的設計，能讓視覺移往鎖骨和肩膀線條。

如果你有「小胸」的困擾

韓令與韓沁也同樣默契向眾女孩們喊話：「小胸沒關係！小胸也有不可取代的美，更不用遮掩。」「我自己覺得小胸其實穿什麼都很時尚。」重要的是能適合自己的胸型，以及自己喜歡的樣子，比較缺乏安全感的女生可以選擇布料多一點、大片一點的款式，想要視覺效果豐滿一些，韓沁則特別推薦胸前綁帶的款式，集中又性感。

如果你有「屁屁」的困擾

韓令和韓沁兩人曾在IG上透露，其實沒有固定的運動習慣，又挺又翹的蜜桃臀可說是天生的，令女孩們好生忌妒！韓令大方分享：「最在意泳褲的設計，剪裁不能太平，喜歡挖臀一點的設計，可以凸顯屁屁！」

但如果你是個對臀部比較沒自信的女孩，可仔細尋找一些有抓皺、綁帶設計的泳褲，同樣能利用視覺效果來修飾線條。

【小眾泳裝品牌推薦】

最後，韓令和韓沁加碼推薦了6個她們私下特別喜歡的泳裝品牌，包括了以鏤空設計受到年輕人喜愛的「Frankies Bikinis」；名模 Emily Ratajkowski自創泳裝品牌「Inamorata」，多層次的線條感與紐結設計為其特色，韓沁也曾經在IG照片上穿過這間泳衣；澳洲時尚部落客Natasha Oakley的個人品牌「Monday Swimwear」，則以簡約風為主，以及澳洲泳裝品牌「Sommer Swim」，超模坎達爾珍娜也是愛好者之一，還有極簡泳裝品牌「MYRA SWIM」、好萊塢女星們的愛牌「Gooseberry」。

在 Instagram 查看這則貼文 Frankies（@frankiesbikinis）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 28 日 上午 10:44 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Inamorata（@inamoratawoman）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 2 日 上午 8:24 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Monday Swimwear（@mondayswimwear）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 15 日 上午 10:39 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 MYRASWIM（@myraswim）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 28 日 下午 5:14 張貼