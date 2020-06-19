躺在床上就可以！睡前10分鐘小運動　懶人也能瘦腿消肥肚

▲細直美腿、纖瘦腰身是每個女生的夢想。(圖／翻攝IG@babebani、@applekim2)

編輯／Amanda

細直美腿、纖瘦腰身是每個女生的夢想，但對於懶女孩來說，光是想到要出門運動就覺得麻煩。別怕別怕，快把這套瘦腿消肥肚的小運動學起來，每天睡前花個10～15分鐘，鋪個瑜珈墊在地板上做，也可以直接在床上做，簡單6個小動作，免出門也能輕鬆瘦腿消肥肚，做完還能直接睡覺，根本是懶人福音！

▲雙腿靠牆倒立就是抬腿的進階版。(圖／翻攝小紅書@金寶兒，以下同)



1.雙腿靠牆倒立

這個動作其實就是大家熟知的「抬腿」進階版，但可不是靠牆放著就好。找一面牆，雙腿併攏後貼緊牆面，連臀部也貼緊，不要有空隙，並將腳尖勾起，維持不動，最好加上吸腹收緊腹部，效果更好，大概1分鐘就能感覺到腿部後側的拉伸感。

2.空中腳踏車

空中腳踏車也是想瘦腿人士們的基本必備款了，不僅簡單又有效，連名模林志玲也愛用。動作不困難，就像是在空中騎自行車，雙腳交叉向前踩，左右交替連續踩2～3分鐘，休息10秒後，再做1組。

3.臥式臀橋

先平躺將雙腿彎曲，雙手自然放鬆平放在身體兩側，接著臀部用力向上挺起，帶動抬起身體，身體要保持一條直線，維持30秒，再慢慢放鬆下來，總共做5組，每組中間可休息5秒。

4.仰臥抬腿

起始動作整個人先平躺，雙腿併攏，雙手自然放鬆平放在身體兩側，用腹部發力，向上抬起雙腿，抬到最高點後，放下雙腿但不要完全落地，留個一定距離停住，再接著往上抬起，抬起放下30次為1組，做2～3組。這個動作對瘦肚子有幫助，有感覺到腹部酸，就代表用對力了。

再來兩個動作是伸展動作，練完前面的動作後一定要做，拉伸一下幫助肌肉放鬆，可有效防止肌肉酸痛，線條也會更好看。

5.臀腿伸展

將一側腿彎曲勾起，另一腿向後貼地伸直，雙手自然地的撐在地上，可以感受到大腿前側和臀部都有被拉伸的感覺。左右腿各20～30秒。

6.腹部伸展

雙腿貼地，用雙手撐起上半身，肩膀記得放鬆不要聳起，感到腹部的拉伸。頭可以盡量向上抬，順便伸展脖頸，配合呼吸慢慢放鬆大約30秒。如果還有時間的人，也可拉長伸展動作的時間。

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