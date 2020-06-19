fb ig video ETtoday search mobile

李佳穎激瘦化身最美代言　分享最新「貼的」懶人淡斑法

>

▲▼李佳穎分享「貼的」懶人美白法。（圖／翻攝自李佳穎IG）

▲李佳穎白皙好肌膚，堪稱最強美白代言人。（圖／翻攝IG/junoohknow）

記者曾怡嘉 / 台北報導

甜姐兒李佳穎一身雪白洋裝代言淡斑保養，肌膚本來就是白底的她，喜歡戶外運動又不愛防曬，最大肌膚困擾就是臉上斑點。久未現身的她分享，為了以最佳狀態現身記者會，更在3個月內狠甩7kg，整個人瘦了一大圈。

天生就白的李佳穎，聊起美白保養其實很佛系，喜歡曬太陽但卻因為容易流汗，所以不太塗抹防曬霜，呈現放棄美白狀態，日積月累之下就累積了不少小斑點，她想既然都長了斑點，不如就一鼓作氣曬出健康黝黑膚色，但無奈還是曬不均勻而作罷。

▲▼ 李佳穎分享「貼的」懶人美白法 。（圖／張毓容攝）

▲近看肌膚也無懈可擊。（圖／記者張毓容攝）

她分享自己曬不太黑，但容易曬出斑點，因此她美白較重視「局部加強」，除了塗塗抹抹外，她因為愛戶外活動，也不適合雷射除斑，因為沒信心可以做好術後的徹底防護。

這次幸運藉著代言，進而認識新的淡斑貼片，藉由微針製程技術，尖端可以突破皮膚表層，使美白成分更容易滲入肌膚底層，雖說是微針，使用起來卻沒疼痛感，貼在臉上觸感有點類似魔鬼氈。

邱品齊醫師也指出，美白淡斑並非有斑點困擾的人才需注意，人人都有黑色素細胞，日曬會刺激黑色素細胞分泌更多黑色素，而黑色素過度集中且無法經由正常的28天代謝，就會形成斑點。

▲▼李佳穎分享「貼的」懶人美白法 。（圖／品牌提供）

▲AIVÍA 皙漾光微針淡斑貼片禮盒。

有別於一般的美白精華，淡斑貼片集結獨家微針技術和美白有效成分，提供給消費者有感溫和且便利的居家美白淡斑新選擇。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

淡斑, 貼片, 李佳穎, 美白, 亮白
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

17年的台灣夢！杜力：「順著流走，人生自會有出路」

17年的台灣夢！杜力：「順著流走，人生自會有出路」

單身的人不能穿！Converse「婚鞋訂製服務」夫妻限定　全球僅兩間店有　

單身的人不能穿！Converse「婚鞋訂製服務」夫妻限定　全球僅兩間店有　

高貴而不貴的六大韓國手袋品牌！質感與設計都在水準上　能不心動嗎？

高貴而不貴的六大韓國手袋品牌！質感與設計都在水準上　能不心動嗎？

UNIQLO加入「618購物節」特價149元起　還有超可愛限定迷你水瓶！ 學女星越喝越美！「喝水美容法」超管用，還能輕鬆瘦 4個小資族要知道的時尚手錶品牌！高CP值、有設計感　2000元內就能入手 職場中最容易玻璃心的主管星座TOP 3　第一名芝麻小事都崩潰 住宿券破盤2288元！到「清境佛羅倫斯山莊」當公主　拍照美出新高度 國際染髮大師：染後做好「一件事」，將褪色機率降到最低 李佳穎激瘦化身最美代言　分享最新「貼的」懶人淡斑法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面