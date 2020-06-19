李佳穎激瘦化身最美代言　分享最新「貼的」懶人淡斑法

▲李佳穎白皙好肌膚，堪稱最強美白代言人。（圖／翻攝IG/junoohknow）

記者曾怡嘉 / 台北報導

甜姐兒李佳穎一身雪白洋裝代言淡斑保養，肌膚本來就是白底的她，喜歡戶外運動又不愛防曬，最大肌膚困擾就是臉上斑點。久未現身的她分享，為了以最佳狀態現身記者會，更在3個月內狠甩7kg，整個人瘦了一大圈。

在 Instagram 查看這則貼文 李佳穎（@junoohknow）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 12 日 上午 6:48 張貼

天生就白的李佳穎，聊起美白保養其實很佛系，喜歡曬太陽但卻因為容易流汗，所以不太塗抹防曬霜，呈現放棄美白狀態，日積月累之下就累積了不少小斑點，她想既然都長了斑點，不如就一鼓作氣曬出健康黝黑膚色，但無奈還是曬不均勻而作罷。

▲近看肌膚也無懈可擊。（圖／記者張毓容攝）

她分享自己曬不太黑，但容易曬出斑點，因此她美白較重視「局部加強」，除了塗塗抹抹外，她因為愛戶外活動，也不適合雷射除斑，因為沒信心可以做好術後的徹底防護。

在 Instagram 查看這則貼文 李佳穎（@junoohknow）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 10 日 上午 2:13 張貼

這次幸運藉著代言，進而認識新的淡斑貼片，藉由微針製程技術，尖端可以突破皮膚表層，使美白成分更容易滲入肌膚底層，雖說是微針，使用起來卻沒疼痛感，貼在臉上觸感有點類似魔鬼氈。

邱品齊醫師也指出，美白淡斑並非有斑點困擾的人才需注意，人人都有黑色素細胞，日曬會刺激黑色素細胞分泌更多黑色素，而黑色素過度集中且無法經由正常的28天代謝，就會形成斑點。

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有別於一般的美白精華，淡斑貼片集結獨家微針技術和美白有效成分，提供給消費者有感溫和且便利的居家美白淡斑新選擇。

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