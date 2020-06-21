到底要不要卸妝？素顏霜全攻略　使用法、3大注意事項一次搞懂

▲素顏霜能幫助打造出猶如沒化妝、天生就有好氣色的「偽素顏」美肌。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@meung.e）

編輯／Amanda

女生永遠都很嚮往「不用化妝就很美」的自然好狀態，但不是每個人都能天生麗質，真的不化妝就有好肌膚、好氣色並不容易，因此「偽素顏妝」永遠不退流行，更讓能同步完成保養、提亮、美化肌膚的「素顏霜」爆紅。但直到現在，還是有很多人搞不懂「素顏霜」該怎麼用？是保養品還是化妝品？要不要卸妝？別擔心，《ETfashion》幫你把使用法到注意事項全都整理好，一次搞懂素顏霜大小事。

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現在市面上非常多「素顏霜」，大多強調添加保養成分，可保濕、提亮、美白，有的還有添加抗老保養，乍看之下會讓人以為是保養品，但為了提亮膚色、修飾美化肌膚，很多素顏霜裡面會添加一些防曬、妝前潤色產品會用到的「二氧化鈦」或潤色成分，所以素顏霜其實是偏向彩妝品類別，可以把它當作帶有保養效果的多功能妝前產品。

▲素顏霜可單獨使用，也可搭配粉底當作妝前提亮修飾乳用。（圖／翻攝IG@laneige_kr）



素顏霜的使用法



因此，素顏霜的用法有很多，可以在懶得化妝或趕著出門沒太多時間化妝，但又想有好氣色時，當作「素顏霜」單獨使用，快速提亮、美化肌膚；也可以當作「妝前乳」使用，在日間保養完成後、粉底前使用，先幫肌膚校色、提亮，提升肌膚狀態，能減少底妝使用量，讓妝感更自然、更服貼持久。

▲素顏霜不適合取代一般保養品，日常護膚程序不能省。（圖／翻攝IG@aoihamada）



素顏霜需要注意之處



1.如上述提到，有些素顏妝中有添加防曬、潤色成分，使用素顏霜後一定要卸妝。

2.每款素顏霜添加的保養比例不一，加上可能添加化妝品成分，所以不是所有素顏霜都適合當做保養品使用，別因素顏霜而省略日常護膚程序。

3.素顏霜的提亮效果很好，塗完臉部別忘了帶到脖子，免得出現色差，想要營造的「素顏感」可就破功了。

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