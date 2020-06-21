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蔡依林、楊丞琳都在做！喝溫開水的7大好處　助減肥還能抗老

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 ▲蔡依林、楊丞琳都曾透露每天早上一定會先喝杯溫水。

編輯／Amanda　圖／翻攝pexels

「多喝水有益健康」這句話你一定也常常聽到，但正確來說，應該是「多喝溫熱水」，尤其對女生更是重要！喝溫水不僅能幫助消化、排毒、促進循環，還能幫助減肥、延緩老化，好處多到不行，就連許多女星說到自己的美肌秘訣都大推喝溫水，像是小S、「呸姐」蔡依林、楊丞琳、曾之喬等女星都曾透露每天早上起床一定會喝杯溫開水，不僅養出好膚質，更能幫助消水腫、維持青春狀態。到底多喝溫水有哪些好處，快一起來看看。

▲助減肥還抗老！多喝溫水7大好處 。（圖／翻攝IG,pexels）

1.幫助消化
空腹飲用溫水可促進腸胃道消化，並幫助排除體內毒素，且飯後喝冰水會使食物中的油和脂肪固化，使身體更難消化食物並產生脂肪沉積物，因此許多餐廳會在餐後提供一杯熱茶或熱咖啡也是這個道理。

2.促進血液循環
溫水可刺激身體去除脂肪沉積物、清除體內堆積的毒素，並能幫助放鬆肌肉，刺激血液流動，改善血液循環。

▲助減肥還抗老！多喝溫水7大好處 。（圖／翻攝IG,pexels）

3.延緩老化
身體中若累積太多毒素，容易引起疾病和還睡加速老化的速度。如果說防曬是最便宜的抗老方式，那「溫水」就是最方便取得又最便宜的抗老保養品，可幫助身體排除毒素，還有助於肌膚修護，減少皺紋的生成。

4.促進排便防便秘
腸道蠕動緩慢會使食物難以被消化，造成便秘，更會導致體內廢物囤積、腹部脹氣或不適等，除此之外，有些人的便秘更是因缺水引起的，多喝溫熱水可幫助腸道蠕動，讓排便更加順暢，幫助解決便秘問題。

▲多喝溫水的7大好處！助減肥還抗老。（圖／翻攝pexels、IG）

5.有助於減肥瘦身
喝溫熱水會使身體發熱，提高體溫，促進新陳代謝，幫助燃燒更多卡路里，且水是身體代謝燃燒脂肪的生化反應所需要的重要元素，一旦缺乏水，會使燃燒脂肪的反應變慢。另外，餐前先喝一杯溫水，也能增加飽足感，防止太飢餓而吃進太多食物。

6.緩解疼痛
溫熱對身體有鎮靜作用，可助於放鬆肌肉、舒緩筋攣和疼痛，所以發生經痛或頭痛時，喝杯溫熱水可幫助舒緩疼痛感。

▲多喝溫水的7大好處！助減肥還抗老。（圖／翻攝pexels、IG）

7.提升睡眠品質
溫熱水可以放鬆肌肉，所以吃飯時時常喝溫水，或是晚餐、睡前喝一杯溫水，可幫助身體放鬆並舒緩神經，進而提升睡眠品質。此外，睡前喝一些溫水還能降低半夜想吃東西的慾望，讓隔天早上更有精神。

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