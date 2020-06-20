比扭蛋更值得收集！迪士尼Tsum Tsum聯名彩妝　熊抱哥不倒翁唇釉萌翻天

▲Etude House攜手迪士尼TSUM TSUM系列推出聯名彩妝，還沒上市就先在網上引起熱議。（圖／品牌提供）



記者張毓容／台北報導

韓系美妝品牌Etude House真的是放火專業戶無誤！不久前才推出引發瘋狂搶購的超美Hershey’s聯名系列，這次又找來萌感破表的迪士尼TSUM TSUM系列，打造21款超可愛彩妝品和美妝工具，從底妝、唇妝、腮紅、蜜粉到粉撲、刷具全到齊，尤其是圓潤不倒翁設計的慕斯唇釉，可愛度爆表、超犯規，就算不擦唇彩也想買回家收藏。

▲Etude House TSUM TSUM系列果凍慕斯唇釉，NT$400。（ 圖／品牌提供、記者張毓容攝）



這次迪士尼TSUM TSUM聯名系列，首推就是這款猶如扭蛋公仔設計的「果凍慕斯唇釉」，將蒂蒂、米妮、粉紅豬、熊抱哥和三眼怪做成圓滾滾的不倒翁設計，光是外殼就讓人想要全部打包回家收藏，加上特殊的慕斯質地能輕柔附著在雙唇上，一抹就能打造薄霧唇色，好看好擦又好玩，且小小一支不論放包包、隨身攜帶都很方便。

▲Etude House TSUM TSUM系列果凍潤色霜，15g，NT$550。



這次TSUM TSUM系列還推出一款全新底妝產品「果凍潤色霜」，富含水分、高保濕的果凍彈性質地，輕拍上臉能帶來涼爽感受，能撫平肌膚瑕疵，提升明亮度，打造柔霧感好膚質。

其中米奇、米妮、蒂蒂、奇奇是4種色號的潤色粉底，而黛絲則是#01蜜桃色、唐老鴨是#02薰衣草色、布魯托是#03蘋果綠則是妝前打底校色款。

▲Etude House TSUM TSUM系列甜心頰攻～好氣色腮紅餅，NT$280。 （圖／品牌提供、記者張毓容攝）



而熱賣明星商品「好氣色腮紅餅」，不僅能打造透光好氣色，還能吸附皮膚油脂，初學者也能輕鬆上手。除了精選3款熱賣色號：#PK002柚是火腿豬、#OR201黛上完美氣色、#RD301冰雪中的紅葡萄換上TSUM TSUM聯名包裝，更新增2款全新色：#OR204來一壺杏桃茶、#PP502紫愛烏蘇拉。



▲Etude House TSUM TSUM系列粉撲組，兩入，NT$200；TSUM TSUM系列全能三合一筆刷，NT$300。



除了彩妝品，這次還有2款超萌的美妝工具，印上奇奇蒂蒂頭像的鬆軟氣墊粉撲組，可搭配果凍潤色霜和其他氣墊粉餅使用；另一個是兼具腮紅刷、蜜粉刷和提亮刷3種功能的美妝刷，還貼心附贈收納網。

全系列於6月中旬從Dcard、Shopee等通路限定搶先開賣，並於7月於全台門市販售。

▲3CE也跟迪士尼聯名，以復古色推出米老鼠聯名系列彩妝。（圖／翻攝IG@3ce_official）



另一知名韓系彩妝品牌3CE近日也跟迪士尼米老鼠聯名，以復古的紅色及藍色，推出全新的彩妝系列，從化妝包、唇釉、眼影盤到頰彩、鏡子全都有，其中最值得期待的就是3CE最火紅的唇釉系列，這次是主打光澤感，塗抹起來是細緻的水光妝感，展現出鮮明飽滿的唇色。

除了唇釉之外，向來很受到歡迎的眼影盤也是重點必買，這次推出的總共有兩種顏色，古董藍包裝的是金棕色調，而紅色包裝款則是粉紅加上棕色系。

▲巴黎萊雅 三合一卸妝潔顏水 Ｐ助與粉紅兔兔限定版，400ml，NT$450。



除了Etude House大打卡通角色牌賣萌，全球熱銷、美妝版網友都大推的巴黎萊雅潔顏卸妝水系列也找來超人氣插畫家卡娜赫拉，聯名推出「P助與粉紅兔兔限定版」。

一次推出保濕行、清爽型及深層極淨型3款，瓶身上是由超人氣的P助與粉紅兔兔為主角，拿著Ｑ版卸妝水大展萌力、可愛擺拍的插圖；瓶身下方更有P助表情貼圖，展現用完產品的保濕、清爽與潔淨感，超萌設計讓卸妝變得好療癒。



►保養比可愛！卡娜赫拉小動物三連拍萌翻，讓卸妝變有趣



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