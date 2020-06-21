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每天都能跟死侍比嘴砲！1：1「頭部模型」超過600種音效，連倒立都會回話

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編輯／Duke

死侍（Deadpool）的嘴砲個性加上電影中的搞笑模樣，讓這位惡棍英雄擁有超高人氣。而知名玩具公司孩之寶為了讓粉絲能更貼近偶像，竟然只截取死侍的頭部，發表內含超過600種音效與句子的1：1模型，想要死侍陪伴起居生活就趕緊到蝦皮預購吧！

▲死侍頭部模型。（圖／翻攝自台灣孩之寶FB、施華洛世奇官網）

▲孩之寶截取死侍頭部發表1：1模型。（圖／翻攝自台灣孩之寶FB）

孩之寶推出的死侍頭部模型，承襲那嘴砲的性格，找來聲線接近萊恩雷諾斯的配音，錄製超過600種音效與句子，彷彿死侍真實活在面前。不僅如此，這款模型對撿起、倒立、聲音都有反應，並且還能利用內建語音系統增加更多罵人的話，若是寂寞難耐想找人聊天或是想惡整朋友，死侍頭部模型都能滿足需求，絕對是漫威迷的必買神物。

▲死侍頭部模型。（圖／翻攝自台灣孩之寶FB、施華洛世奇官網）

▲擁超過600種音效與句子。（圖／翻攝自台灣孩之寶FB）

▲死侍頭部模型。（圖／翻攝自台灣孩之寶FB、施華洛世奇官網）

▲遇到撿起、倒立、聲音都回話。（圖／翻攝自台灣孩之寶FB）

▲死侍頭部模型。（圖／翻攝自台灣孩之寶FB、施華洛世奇官網）

▲寂寞難耐或是想惡整朋友，購買死侍頭部模型是一個不錯的選擇。（圖／翻攝自台灣孩之寶FB）

死侍1：1頭部模型，目前可以在台灣孩之寶的蝦皮商城預購，限量240套，定價為台幣4,999元，想要的朋友趕緊手刀結帳，以免銷售一空！此外，台灣孩之寶表示：「沒有買賣，就沒有殺害。」但是此玩具並未殺害任何死侍，請大家安心把玩。

與此同時，繼蝙蝠車與蝙蝠俠後，施華洛世奇（Swarovski）這回更以經典電影《星際大戰》為主題，帶來9款水晶作品，當中包括天行者路克、莉亞公主、黑武士、尤達大師、C-3PO、R2-D2、風暴兵、X-Wing戰機以及死星吊飾，其材質選用黑水晶、金水晶及透明水晶製作，目前除尤達大師以外，全數都可在施華洛世奇官網購得。

▲死侍頭部模型。（圖／翻攝自台灣孩之寶FB、施華洛世奇官網）

▲施華洛世奇帶來包括天行者路克、黑武士在內的水晶模型。（圖／翻攝自施華洛世奇官網）

▲死侍頭部模型。（圖／翻攝自台灣孩之寶FB、施華洛世奇官網）

▲風暴兵、X-Wing戰機跟死星也是星戰迷喜愛的角色和載具。（圖／翻攝自施華洛世奇官網）

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關鍵字：

死侍, 嘴砲個性, 頭部模型, 孩之寶, 惡棍英雄, 施華洛世奇, 星際大戰, 天行者路克, 黑武士, 尤達大師, R2-D2, 風暴兵, 水晶
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