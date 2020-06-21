趙麗穎產後「真實A4腰」超逼人！火辣中空禮服纏身體態滿分

▲趙麗穎18日亮相上海活動，一身水藍色長裙仙氣滿滿，「螞蟻腰」更讓網友看傻 。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

記者鮑璿安／台北報導

女星趙麗穎和馮紹峰在去年（2019年）3月產子，近期暫無新戲推出的她，18日亮相上海品牌活動，趙麗穎換上水藍色長裙仙氣滿滿，然而令人驚艷的是，身材恢復得似乎比起產前還要苗條，腰間中空設計大方露出健身有成的「螞蟻腰」，讓網友直呼：「太不科學」。

▲趙麗穎穿著MISHA水藍色長裙，腰間綁帶設計太逼人 。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博、CFP）

趙麗穎去年升格人母後就減少曝光機會，不過每每在公開場合亮相都引發議論，絲毫不減一線女星熱度。18日趙麗穎出席上海活動，綁起氣質低馬尾辮，穿著品牌MISHA的水藍色長裙緩緩登場，只見淡藍色系更彰顯皮膚白皙，而裙裝又以細肩帶綁脖設計巧妙露出纖瘦鎖骨，讓趙麗穎的身材曲線更為迷人。視線向下看，腰間更大膽運用中空造型，僅僅兩條綁帶纏繞在腹部，然而產子僅一年的趙麗穎不但沒有多餘贅肉，還能隱約看到川字馬甲線，讓人相當意外。最後腳踩一雙SCHUTZ 裸色鑽飾高跟鞋，伴隨裙裝飄逸散發女神氣場。

▲趙麗穎去年10月產後復出時身材就恢復得超完美， 穿著Maticevski 貼身削肩黑色洋裝毫無贅肉。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）



事實上趙麗穎產後一直在積極健身，去年10月剛復出時，身材就已經恢復得相當完美，她穿著Maticevski 貼身削肩黑色洋裝搭配獨特網紗帽，流暢的剪裁襯托出她前凸後翹的好身材，絲毫沒有多餘贅肉，而斜肩袖口更增添層次感，使得美肩一覽無遺。產後一年趙麗穎再度亮相，也讓外界驚艷身材似乎比產前還好，「趙麗穎絕了」、「身材超不科學」、「這個腰像沒生過。」

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