亮･珠寶／LV星星與花卉Logo變鑽石　耗掉一半原石也捨得

▲LV星型鑽石切割Star Cut共有77個切割面。（圖／LV提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

本周台灣珠寶圈大盛事，是LV（Louis Vuitton，路易威登）端出全球第二大原石Sewelô來台展出，將提供顧客訂製與專屬切工鑽石的機會，引人好奇究竟會切出何等美麗的獨家LV Cut圓瓣花朵鑽石切割（Flower Cut）與路易威登星型鑽石切割（Star Cut）鑽石；而從同場亮相的高級珠寶，可見這兩款發想自Logo的切割美鑽常成為戒指或手鐲主角，一眼就讓人認出品牌了。

▲LV目前擁有的全球第二大的鑽石原石Sewelô，究竟會切割出何等美鑽引人好奇。



LV於草創之初為打擊仿冒，替皮具產品設計經典的Monogram花卉圖案，讓外界難以仿製；當品牌決心進軍高級珠寶圈時，也想打造獨一無二、品牌辨識度高的鑽石，於是與台拉維夫的Lili Diamonds公司合作，共同研發以Monogram星星與花卉圖案為藍本的車工鑽石，於2007年正式發表，星型切割鑽石共有77個切面、花型切割鑽則由65個切面，比傳統車工鑽多上10至15個，又要達到尖瓣或圓瓣極致璀璨的高標準，切割難度很高。

▲此次來台展出的LV Coutte de Sang戒指，主鑽為1.03克拉LV星型切割鑽石，4,250,000元。



除了挑戰切割技術，LV也要夠捨得才能成就兩款獨家切工鑽石，因為一般鑽石會耗掉25%至40%的原石，但製作LV星形或花卉形鑽石要耗掉至少50%的素材。得之不易，自然用在最好之處展現其美好，此次在台珠寶展最高單價1億346萬元濃彩藍鑽戒，旁襯1顆星型切割鑽石；主打的Riders of the Knights中古騎士系列高級珠寶中，Coutte de Sang戒指與Goutte de Sang手鐲主鑽也分別鑲嵌星型或花朵型切割鑽石，展現獨有特色。

▲模特兒展示鑲有2.69克拉LV花朵型切割鑽石的Goutte de Sang手鐲，13,460,000元。



而全球第一家以品牌Logo作為鑽石切割靈感的品牌，其實是德國精品萬寶龍（Montblanc），2006年歡度百周年慶時，品牌選擇以最絢爛的方式度過，發表歷經8年研發、以六角白星Logo為發想的六角星鑽，頂部為19個切割面、底部有24個切割面，為43個切割面所形成的專利鑽石，除了運在頂級珠寶亮相，更多是運用在頂級限量筆蓋上，在頂端放閃。

▲萬寶龍2006年歡度百周年慶時，推出以品牌Logo為靈感的六角星鑽。（圖／萬寶龍提供，以下同）



▲萬寶龍專利六角星鑽共有43個切面。



▲萬寶龍筆蓋頂端鑲飾六角白星鑽石。