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「樂高球鞋」鐵粉來收藏！神人巧手做限量款AJ1、Yeezy黑魂　還能自選零件DIY

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編輯／Duke

樂高（LEGO）積木的趣味在於自行組裝或是打造屬於自己的設計，同時不會因為年齡而有所限制，其中一位來自美國的畫家兼雕塑家，便以樂高積木創作，成為全球首位製作出多雙標誌性限量鞋的人，如此高超的手藝，任誰看了都會想收藏一組！

▲LEGO球鞋。（圖／IG@tomyoo23提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Tom Yoo用樂高積木製作限量球鞋。（圖／IG@tomyoo23提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這位雕塑家名為Tom Yoo，過去從事藝術相關的工作，如今他運用自己的才華與創造力投入繪畫及雕塑，並利用樂高積木製作出他喜愛的球鞋，當中包括經典的Air Jordan 11、Nike Air Max 90以及Travis Scott X Air Jordan 1、Nike Air Yeezy 2等限量神鞋，而Tom也將上述幾款設計放到網站上出售，不過目前都已經售完。

▲LEGO球鞋。（圖／IG@tomyoo23提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲LEGO球鞋。（圖／IG@tomyoo23提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Air Jordan 11與Nike Air Max 90皆為品牌經典鞋款。（圖／IG@tomyoo23提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲LEGO球鞋。（圖／IG@tomyoo23提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Travis Scott X Air Jordan 1是許多鞋頭夢寐以求的限量鞋。（圖／IG@tomyoo23提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲LEGO球鞋。（圖／IG@tomyoo23提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Nike Air Yeezy 2為肯爺（Kanye West）在Nike陣營時所打造的鞋款。（圖／IG@tomyoo23提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

除此之外，Tom也有打造多個Yeezy Boos 350樂高積木鞋款，像是肯爺轉投Adidas後發布的首款配色「Turtle Dove」、人氣黑魂「Pirate Black」以及Yeezy Boost 350 V2的「Oreo」配色。

▲LEGO球鞋。（圖／IG@tomyoo23提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲肯爺替Adidas打造的首款Yeezy Boos 350。（圖／IG@tomyoo23提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲LEGO球鞋。（圖／IG@tomyoo23提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲LEGO球鞋。（圖／IG@tomyoo23提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑魂配色無倫是初代或V2都擁有超高人氣。（圖／IG@tomyoo23提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Tom表示：「現在太多人抄襲我的設計，還出售產品獲得利益，對我來說這一點都不酷。因此我決定免費提供12個樂高積木球鞋的連結，各位可以透過LEGO Digital Designer開啟建構圖，並創造自己的色彩後，前往樂高商店選購零件製作出來。」

▲LEGO球鞋。（圖／IG@tomyoo23提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Tom免費提供12個樂高積木球鞋的連結給網友下載。（圖／IG@tomyoo23提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

另外，Tom還提到自己現在正利用藝術實現夢想，所以他承諾會將獲得的10％利益捐給非營利組織，並期盼未來能與Jordan Brand或其他頂級街頭品牌合作，以幫助更多需要的人度過難關。

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關鍵字：

樂高, LEGO, 雕塑, 積木, 限量鞋, AirJordan, Nike, TravisScott, Yeezy
fashion.net

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