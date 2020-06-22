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包・開箱／女孩必收BV「棉花糖包」！立體編織配上天空藍萌化

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▲BOTTEGA VENETA經典編織變大更好看，Cassette Bag絕美天空藍色今夏必須入手 。（影／記者鮑璿安攝、翻攝自品牌官網，以下同）

記者鮑璿安／專題報導

BOTTEGA VENETA新任創意總監Daniel Lee為品牌帶來全新樣貌，他甚至將經典編織手法變粗加大，當初看來是相當危險的舉措，不過如今證明了這個嘗試真的命中女孩們的芳心，今年（2020年）春夏品牌推出了大勢Baby Blue「天空藍」Cassette Bag肩背包，仿佛棉花糖般的觸感讓人難以抗拒，一起跟著《ET FASHION》包．開箱一探究竟！

▲BV 。（圖／翻攝自BV官網）

▲BV 。（圖／翻攝自BV官網）

▲BV 。（圖／翻攝自BV官網）

▲BV 。（圖／翻攝自BV官網）

▲Cassette Bag 是創意總監Daniel Lee一手打造放大編織工藝的包款，晉升新一代夯包。

提到BOTTEGA VENETA夯包，若是還停留在雲朵包就遜色了，自創意總監Daniel Lee上任後，便突發奇想將品牌編織手法放大，他尊重傳統，但是更喜歡大膽搶眼的事物，Daniel Lee提到：「我喜歡『加大』概念，直接大膽的事物。」於是Cassette Bag肩背包在2019秋冬誕生了，外型有如柔軟蓬鬆的棉花糖，在方包當道的基礎上注入一絲可愛氣息，本季春夏新色更以大勢Baby Blue「天空藍」為主，粉嫩藍色中帶有灰色調，遊走於夢幻與沉穩之間，想必這個色系無論男女都會愛上。

最搶眼的莫過於Daniel Lee玩轉編織手法的概念，在他巧思下，編織紋路化作立體格紋，摸得到真實起伏的觸感，上手有分量卻不顯累贅。實際開包之後會發現內外延續整齊的編織工藝，天空藍色調完美了整個手袋；置物空間也迎合柔軟材質而加大，當然也提供拉錬夾層收納小物，實用功能不可小覷，仔細看才會發現金色磁扣下方藏有品牌Logo，命中低調簡約控的心。

▲Cassette Bag 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲BV 。（圖／翻攝自BV官網）

▲BV 。（圖／翻攝自BV官網）

▲Cassette Bag外型柔軟宛如棉花糖，滿足肩背手拿雙重需求，外觀沒有任何Logo卻辨識度極高，NT$88,500 。

同時也提供肩背與手拿雙重需求，手拿時可將肩帶暫時藏於包包內，呈現更為俐落的方包剪裁，或是將肩帶稍微露出，使得三角金扣瞬間點亮所有，這更是品牌玩轉奢華的趣味所在，即便外觀看來沒有發現任何一個Logo，卻讓人一眼就知道這是Daniel Lee設計的BOTTEGA VENETA手袋。Cassette Bag除了春夏大勢天空藍，也提供墨綠、棕色、白色等色系為日常注入亮點。

▲Cassette Bag 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲BV 。（圖／翻攝自BV官網）

▲BV 。（圖／翻攝自BV官網）

▲本季還要入手的其他天空藍包款，木紋材質NT$108,600 以及Envelope Clutc菱形手拿包 NT$65,100 。

但療癒的天空藍在本季仍是佔有一席之地，包括Envelope Clutc手拿包，運用菱形磁吸開口方便開袋，柔軟的造型配合長提帶更是前所未有。或是帶有木紋材質的手拿包，為整體增添了成熟氣息，同樣選擇粗編織手法打造，為夏季帶來清涼消暑的氛圍。

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關鍵字：

BOTTEGA VENETA, 創意總監, Daniel Lee, Cassette Bag, 肩背包, 包開箱, 天空藍, 冰藍色, babyblue
fashion.net

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