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李多熙、韓藝瑟燙同款「爆炸捲髮」全靠顏值在撐　網批：顯老

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@dahee0315、@han_ye_seul_

繁忙的明星工作需要經常變換造型，為符合時下審美與流行趨勢，多數女星都會以溫柔的長髮、浪漫捲髮造型為主，但是韓女星李多熙與韓藝瑟卻在近期默契燙了同款「爆炸捲髮」，這種髮型在一般人頭上是「大嬸」，在兩位女神頭上卻是復古、時髦，誰駕馭得更好？

▲李多熙、韓藝瑟爆炸捲髮。（圖／翻攝自IG）

▲李多熙超捲髮造型。

年紀相近的韓女星李多熙（35歲）與韓藝瑟（38歲），兩人都擁有著凍齡臉孔，和保養得宜的身材曲線，在戲劇上也有亮眼表現。李多熙在《請輸入檢索詞WWW》中帥氣女強人形象深植人心，但其實私下有著反差萌的個性，雖然被戲稱為「萬年女二」，卻抵擋不了強勁魅力，瘋狂吸粉。

▲李多熙、韓藝瑟爆炸捲髮。（圖／翻攝自IG）

以往李多熙幾乎都是以幹練超長髮，中分或是All Back的造型示眾，這次燙了一頭八零年代的復古超捲髮，為DIOR新款BOBBY包帶貨示範，成功抓住了粉絲們的目光，在留言處刷起一片愛心。有著176公分模特兒身高的李多熙，燙起這顆份量感爆炸頭絲毫不顯頭大身體小，用女神氣勢和「顏值」成功撐起。

▲李多熙、韓藝瑟爆炸捲髮。（圖／翻攝自IG）

▲韓藝瑟也燙上同款復古捲髮。

韓藝瑟也在早先換上了同款「爆炸捲髮」，而且蓬度比李多熙更浮誇，讓韓藝瑟精緻的臉孔又瞬間小了一倍，對經常變換髮型的她來說也是一大挑戰，粉絲們紛紛大讚：「好適合！」、「好像回到以前的年代。」但也有網友評論：「我很喜歡藝瑟，不過這個髮型讓她好老。」

▲李多熙、韓藝瑟爆炸捲髮。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

李多熙, 韓藝瑟, 捲髮, 爆炸頭, 復古, 大嬸, 撞髮
fashion.net

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