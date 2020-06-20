隨時自帶濾鏡！韓妞最愛「光圈霜」用途多　這招夏季超實用

▲妝前多一步，肌膚自帶光。（圖／翻攝自IG/stylenanda_korea，以下同）

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韓妞肌膚總是自帶光，秘密武器就是「光圈霜」，也就是素顏霜。看起來和一般霜狀保養無異，但抹在臉上卻能自然修飾瑕疵，提亮膚色，看起來肌膚就像天生那麼好。

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媲美濾淨效果的光圈霜，訴求能讓你早上多睡10分鐘，簡單一步驟就能將膚色提亮，更是休假時讓肌膚休息的好幫手。光圈霜雖然定位為保養品，但仍建議比照平常卸妝步驟辦理，容易出油、容易生成粉刺、痘痘的女生更要注意。

光圈霜除了能修飾膚色之外，更有其他妙用，現在就趕快學起來！

1.底妝後疊T字增加立體感

光圈霜妝前使用能保濕提亮肌膚，更提升後續底妝透亮感，不只如此也適合妝後「少量使用」，建議點在T字、顴骨、下巴提亮，可以讓五官看起來更為立體，隨時自帶光。

2.和粉底液混用

有時候肌膚偏乾，或是手邊有閒置的霧面粉底液，這時可以用光圈霜和粉底液2：1方式混和上妝，不只更好推勻，還能打造出透出來的光感，是女生必學的實用底妝妙招。

▲素顏霜抹在腿部，是夏天很實用的妙方。（圖／pakutaso）

3.抹在身體肌膚上

夏季是露出肌膚的季節，發光具有質感的肌膚能為整體印象加分，光圈霜不只能抹在臉上，更能抹在身體肌膚上，像是會露出來的鎖骨，或是小腿部位，一抹就能打光且同時去除暗沉，孫芸芸也很愛這招，據說小腿用乳液打亮後，視覺效果能變得更緊緻。

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