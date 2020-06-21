穿迪士尼「夏季浴衣」去祭典！米奇藏在印花裡　同系列玩偶Q爆

編輯／Emily 圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp、shop.sanrio.co.jp

夏天到了，日本人會穿上浴衣參加熱鬧的祭典、花火大會，日本迪士尼配合季節，應景的推出可愛繽紛的浴衣系列，大人、小孩款都有，能一起穿上迪士尼花樣的浴衣參加祭典，另外也讓米奇、米妮和多個角色換上浴衣造型，推出新的玩偶系列，粉絲們看了好想收。

浴衣系列

這次推出了兩款新浴衣，米奇款很有日本風，以米白為底，配上紅、黑、橘色的裝飾，有梅花和傳統麻葉花紋，以及乍看像圓圈圈的米奇頭，整體設計活潑可愛，卻不會過於幼稚。背面的深紅色蝴蝶結上，也印了典雅的麻葉花紋，眼力夠好才會發現有米奇隱身在中間。

另一款以《愛麗絲夢遊仙境》為主題，是成熟的深藍色，配上鮮艷的花朵、枝葉、蝴蝶，上面的花朵圖案取自卡通裡會說話的花朵們，優雅的設計中多了俏皮，背面是紫紅色蝴蝶結腰帶，直條紋中居然加了柴郡貓圖案，非常可愛。

▲浴衣一套售價10,890日圓（約台幣3,010元）。



除了成人版浴衣，還有兩款兒童版，分別是《冰雪奇緣》艾莎款和《小美人魚》愛麗兒款，選用淺藍、粉紅這種活潑清涼的色系，再配上荷葉邊蝴蝶結腰帶，看起來夢幻可愛。

▲兒童浴衣一套售價4,950日圓（約台幣1,368元）。



玩偶系列

迪士尼玩偶們也通通換上夏季浴衣，共有米奇、米妮、唐老鴨、黛西、高飛狗、奇奇蒂蒂這六款，米妮跟黛西的浴衣花色都超美，有的拿著扇子，有的則拎著祭典撈到的金魚，這系列都做成玩偶吊飾。

▲米奇、米妮、唐老鴨、黛西、高飛狗玩偶吊飾售價各為2,530日圓（約台幣699元），奇奇蒂蒂玩偶吊飾售價3,630日圓（約台幣1,003元）。

另外，還有推出浴衣版的TSUM TSUM娃娃，圓滾滾身型的迪士尼角色，穿上浴衣變得更萌了，讓人想一次收整組。

▲TSUM TSUM玩偶一隻售價660日圓（約台幣182元）。



雜貨系列

浴衣的必備配件就是扇子，因此迪士尼也推出三款竹製摺疊扇，其中兩款扇子的花色與浴衣花色相同，第三款則是亮眼的黃、紅、藍大花配上小熊維尼。

▲扇子售價1,100日圓（約台幣304元）。



不只迪士尼，日本三麗鷗也推出夏季新商品，同樣以夏日祭典為主題，推出四款漂亮的竹製摺疊扇，Hello Kitty和美樂蒂款都是少女的粉紅色，大耳狗款是清涼的淺藍色，酷洛米款則是夢幻的紫色。還有做成扇子造型的小手鏡，與圓型小吊飾、小收納袋湊成一組，很適合平日隨身攜帶。扇子售價2,200日圓（約台幣608元），小手鏡組合售價1,100日圓（約台幣304元）。

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