角落小夥伴COSPLAY變恐龍　零錢包、吊飾整個萌翻天！

▲角落小夥伴新系列「恐龍新世紀」系列。（圖／KHTOY提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近年風靡全台的角落小夥伴，以喜歡躲在角落周圍的「害羞系」做設定，吸引許多大人小孩直呼卡哇伊，而聯名商品也是超熱門，每款都賣翻天，今年夏天首款新品主打變裝秀「恐龍新世紀」，主角們全部換上超萌恐龍裝，可愛呆萌的表情穿上超可愛的恐龍外衣，天氣再熱也都被療癒啦！

為了讓角落粉能有新感受，2020年盛夏首發，角落小夥伴推出恐龍COSPLAY系列，概念是來自蜥蜴的背景故事，延伸出的萌Q變裝秀，主角之一的蜥蜴是原本住在大海的恐龍，因為害怕被認出來便假裝自己是一隻蜥蜴，對小夥伴們也守著這個秘密，只有好友「偽蝸牛」知道這個秘密。

為此角落小夥伴們在今夏大換裝，全部換上恐龍造型現身，共9款角色，推出78種品項要來裝可愛讓粉絲收藏，品項則包括絨毛後背包、側背包、抱枕、各尺寸大玩偶、小吊飾、零錢包與束口袋等，每個角色都有不同造型，讓角落粉能找到自己「想收藏的那一個」。

業者表示，適逢新系列上市正好碰到端午假期，另推出端午限定加碼粽禮組合，包括龍秀HONEY角落超值四款組合包、A+B角落有你不龍LY (lonely) ，同尺吋第二件半價，以及一次全包8折超值組優惠活動。

而LINE與臉書上人氣插圖「Usagyuuun小突兔」，近期也在三創生活園區開設主題餐廳跟限定店，即起至6／30前，不但主題餐廳有可愛的甜點，限定店還有獨家周邊商品，逛街也能順便衝一波！