fb ig video ETtoday search mobile

角落小夥伴COSPLAY變恐龍　零錢包、吊飾整個萌翻天！

>

▲角落小夥伴新系列「恐龍新世紀」系列。（圖／KHTOY提供）

▲角落小夥伴新系列「恐龍新世紀」系列。（圖／KHTOY提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近年風靡全台的角落小夥伴，以喜歡躲在角落周圍的「害羞系」做設定，吸引許多大人小孩直呼卡哇伊，而聯名商品也是超熱門，每款都賣翻天，今年夏天首款新品主打變裝秀「恐龍新世紀」，主角們全部換上超萌恐龍裝，可愛呆萌的表情穿上超可愛的恐龍外衣，天氣再熱也都被療癒啦！

▲角落小夥伴新系列「恐龍新世紀」系列。（圖／KHTOY提供）

▲角落小夥伴新系列「恐龍新世紀」系列。（圖／KHTOY提供）

為了讓角落粉能有新感受，2020年盛夏首發，角落小夥伴推出恐龍COSPLAY系列，概念是來自蜥蜴的背景故事，延伸出的萌Q變裝秀，主角之一的蜥蜴是原本住在大海的恐龍，因為害怕被認出來便假裝自己是一隻蜥蜴，對小夥伴們也守著這個秘密，只有好友「偽蝸牛」知道這個秘密。

▲角落小夥伴新系列「恐龍新世紀」系列。（圖／KHTOY提供）

▲角落小夥伴新系列「恐龍新世紀」系列。（圖／KHTOY提供）

▲角落小夥伴新系列「恐龍新世紀」系列。（圖／KHTOY提供）

為此角落小夥伴們在今夏大換裝，全部換上恐龍造型現身，共9款角色，推出78種品項要來裝可愛讓粉絲收藏，品項則包括絨毛後背包、側背包、抱枕、各尺寸大玩偶、小吊飾、零錢包與束口袋等，每個角色都有不同造型，讓角落粉能找到自己「想收藏的那一個」。

▲角落小夥伴新系列「恐龍新世紀」系列。（圖／KHTOY提供）

▲角落小夥伴新系列「恐龍新世紀」系列。（圖／KHTOY提供）

▲角落小夥伴新系列「恐龍新世紀」系列。（圖／KHTOY提供）

業者表示，適逢新系列上市正好碰到端午假期，另推出端午限定加碼粽禮組合，包括龍秀HONEY角落超值四款組合包、A+B角落有你不龍LY (lonely) ，同尺吋第二件半價，以及一次全包8折超值組優惠活動。

▲角落小夥伴新系列「恐龍新世紀」。（圖／特智提供）

而LINE與臉書上人氣插圖「Usagyuuun小突兔」，近期也在三創生活園區開設主題餐廳跟限定店，即起至6／30前，不但主題餐廳有可愛的甜點，限定店還有獨家周邊商品，逛街也能順便衝一波！

▲Usagyuuun小突兔三創限定店。（圖／Fanfans粉粉團隊提供）

▲Usagyuuun小突兔三創限定店。（圖／Fanfans粉粉團隊提供）

▲Usagyuuun小突兔三創限定店。（圖／Fanfans粉粉團隊提供）

關鍵字：

角落生物, 角落小夥伴, 恐龍新世紀, 小突兔
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

17年的台灣夢！杜力：「順著流走，人生自會有出路」

17年的台灣夢！杜力：「順著流走，人生自會有出路」

UNIQLO加入「618購物節」特價149元起　還有超可愛限定迷你水瓶！

UNIQLO加入「618購物節」特價149元起　還有超可愛限定迷你水瓶！

單身的人不能穿！Converse「婚鞋訂製服務」夫妻限定　全球僅兩間店有　

單身的人不能穿！Converse「婚鞋訂製服務」夫妻限定　全球僅兩間店有　

高貴而不貴的六大韓國手袋品牌！質感與設計都在水準上　能不心動嗎？ 4個小資族要知道的時尚手錶品牌！高CP值、有設計感　2000元內就能入手 學女星越喝越美！「喝水美容法」超管用，還能輕鬆瘦 《傳聞中的陳芊芊》趙露思曾被笑最胖女演員！不運動減肥法成功瘦到39kg 職場中最容易玻璃心的主管星座TOP 3　第一名芝麻小事都崩潰 躺在床上就可以！睡前10分鐘小運動　懶人也能瘦腿消肥肚 李佳穎激瘦化身最美代言　分享最新「貼的」懶人淡斑法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面