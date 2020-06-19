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關穎高調曬照名牌包擺滿地！4個「百萬元愛馬仕」有錢也難買

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▲關穎。（圖／翻攝自關穎IG）

▲名媛關穎高調拍片曬包，光是單顆Hermes（愛馬仕）灣鱷皮革凱莉包就破百萬。（圖／翻攝自關穎IG）

記者鮑璿安／台北報導

名媛關穎2013年結婚後便淡出幕前，時常在個人IG與粉絲分享時尚穿搭的她，在今（19日）下午突如其來分享一段「曬包影片」，只見關穎躺在35顆名牌包中大秀美腿，光是第一個鏡頭出現Hermes（愛馬仕）的灣鱷（Porosus）凱莉包與Constance ，是品牌中最昂貴的皮革，24公分就要92萬元，引發網友驚呼：「一張照片至少破500萬。」

▲關穎。（圖／翻攝自關穎IG）

▲關穎高調PO出「秀包影片」，躺在35顆名牌包中，包款相加至少破500萬。（圖／翻攝自關穎IG）

關穎這回高調PO出「秀包影片」嚇到不少網友，畫面中關穎配美包輪番上陣，包括Hermes、Chanel 、Gucci 、Louis Vuitton 、Bottega Venetta 、Prada、DIOR、Burberry、Chloe、Bulgari、Fendi 、Celine、Loewe 、MaxMara、Tods、Coach、TomFord、Ferragamo、Valentino、Balmain、Versace、Moschino以及Charlotte Olympia，23個品牌多達35款名牌包。

▲關穎。（圖／翻攝自關穎IG）

▲關穎。（圖／翻攝自關穎IG）

▲關穎。（圖／翻攝自關穎IG）

▲關穎是資深愛馬仕迷，常常背著Constance手袋跑趴，頂級灣鱷（Porosus）壓紋要價92萬，後方凱莉包也炒到破百萬。（圖／翻攝自關穎IG）

第一張秀出的3款Hermes（愛馬仕）凱莉包，是關穎在日常或是聚會都會攜帶的包款，這次焦糖色、白色與深藍色一字排開，最前面還放了粉色Constance手袋，從包款隱約呈現的「倒V紋路」來看，可判斷是灣鱷（Porosus）壓紋，這可不是普通皮革，而是品牌系列中最昂貴的皮革，整個手袋都運用同一塊皮革打造所以價格不菲，光是24公分就要92萬元，有錢也不一定買得到。

▲關穎。（圖／翻攝自關穎IG）

▲關穎。（圖／翻攝自關穎IG）

▲關穎。（圖／翻攝自關穎IG）

關穎喜愛經典包款，包括LV Onthego GM托特包 NT$86,500；以及香奈兒的口蓋包都不過時。（圖／翻攝自關穎IG）

關穎喜愛收集各大名牌包的經典款，不退流行又能傳給女兒，像是LV Onthego GM托特包，方正外型和大空間升格「媽媽包」，放大版Monogram Giant帆布增添奢華氣息，售價約NT$86,500。另外，香奈兒的經典口蓋包，關穎擁有淡粉色與斜紋軟呢材質，售價分別是NT$119,600與NT$206,900，兩件價格相加也輕鬆破30萬。

▲關穎。（圖／翻攝自關穎IG）

▲關穎。（圖／翻攝自關穎IG）

▲關穎。（圖／翻攝自關穎IG）

▲關穎入手BV春夏的Cassette Bag天空藍肩背包 NT$88,500；以及BURBERRY帆布系列包款NT$38,900。（圖／翻攝自關穎IG）

此外，關穎對新品也有研究，像是BOTTEGA VENETA 新任創意總監Daniel Lee的Cassette Bag天空藍肩背包，有「棉花糖包」的綽號，近期夯包關穎一個都不少。或是BURBERRY 2020春夏剛推出的Pocket Bag系列，運用帆布材質與皮革相佐，打造清爽春夏氛圍，關穎照樣拿下。她也在文中俏皮寫下：「女人永遠少一顆包，誰不愛呢？」獲得網友熱烈回應，「買的都是經典款，不可小覷」、「太驚人」、「天價影片。」

關鍵字：

關穎, 愛馬仕, Hermes, 愛馬仕, Constance , 名牌, LV, BV, CHANEL, 名媛
fashion.net

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