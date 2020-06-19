fb ig video ETtoday search mobile

專訪／台灣三井董事長下町一朗：林口OUTLET下一步將會是「在地市場」

>

▲▼三井不動產董事長下町一朗專訪。（圖／記者湯興漢攝） 

▲台灣OUTLET賣場越開越多，三井也積極佈局中南部市場，而針對第一間的林口OUTLET，三井不動產董事長下町一朗也有最新規劃。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／台北報導

台灣三井不動產在台首間據點「MITSUI OUTLET PARK林口」自2016年開幕後，正式掀起台灣OUTLET型購物中心熱潮，去年營業額正式突破70億元目標，近期面臨桃園青埔多元性發展，日前也宣佈將進駐「林口媒體園區」，再新增90多間店鋪，台灣三井董座下町一朗也表示，下一步將以「上班族」與周邊居民為規劃，推出兼具娛樂與餐飲性質的賣場空間。

▲▼三井不動產董事長下町一朗專訪。（圖／記者湯興漢攝）

2016年MITSUI OUTLET PARK林口開幕後，馬上成為林口購物的熱門景點，引進許多「台灣獨家」餐飲品牌與日系經營模式，首年就繳出破60億元營業額佳績，目前林口三井OUTLET每年仍有破千萬人流，從台北、新北市、桃園、新竹區域的潛在客戶就多達300萬至600萬人，其中220間店舖每年約更新10％，以確保客戶新鮮感。

今年3月台灣三井不動產再宣布，將進駐原「MITSUI OUTLET PARK林口」旁的林口媒體園區，連同已經進駐的民視，以及即將進駐的東森集團、三立電視等，預期上班族類型的客戶將大增，加上近幾年進駐林口的新住戶，林口三井應可說是台灣最接近居家與上班人潮的OUTLET購物中心。

▲「林口媒體園區」複合式商業設施示意圖。（圖／三井不動產集團提供）

▲「林口媒體園區」複合式商業設施示意圖。（圖／三井不動產集團提供）

▲「林口媒體園區」複合式商業設施示意圖。（圖／三井不動產集團提供）

台灣三井董座下町一朗表示，OUTLET的規劃通常範圍較廣，林口三井目前對於在地與專程來客的比例約是1：1，預期在媒體園區完成後，也將會有上班族客群進駐，新擴大的90間區域將以滿足來上班的消費者為主來做規劃，另外一部分就是林口附近的在地居民。

這也是林口三井的一個特色，相較於台中港與台南的規劃，就會比較偏向專程性的來客，而林口則要考量附近居民與上班族等，將會考量生活化的物販與餐飲、娛樂比重。

▲▼三井不動產董事長下町一朗專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲下町一朗表示，林口周邊有許多居民，來客更加多元。（圖／記者湯興漢攝）

「包括餐飲、大型的物販商店，像是嬰童專門店、運動用品專門店等，以及娛樂相關的都在規劃中，在日本當地的三井賣場，娛樂類別像是電影院、主題場域與樂園、寶可夢專區、保齡球或是展演空間等多樣性內容都具有可能性。」下町一朗透露：「而餐飲當然也會擴大，以服務即將進駐與周邊區域的民眾，預計是占3成左右的比重。」

針對上半年新冠肺炎疫情的影響，下町一朗也說明自5月後人潮與業績也慢慢回流，今年仍以70億元營業額為目標努力。

關鍵字：

台灣三井, 林口OUTLET, MITSUI OUTLET PARK林口, 林口媒體園區, 下町一朗, 專訪
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

17年的台灣夢！杜力：「順著流走，人生自會有出路」

17年的台灣夢！杜力：「順著流走，人生自會有出路」

UNIQLO加入「618購物節」特價149元起　還有超可愛限定迷你水瓶！

UNIQLO加入「618購物節」特價149元起　還有超可愛限定迷你水瓶！

單身的人不能穿！Converse「婚鞋訂製服務」夫妻限定　全球僅兩間店有　

單身的人不能穿！Converse「婚鞋訂製服務」夫妻限定　全球僅兩間店有　

高貴而不貴的六大韓國手袋品牌！質感與設計都在水準上　能不心動嗎？ 4個小資族要知道的時尚手錶品牌！高CP值、有設計感　2000元內就能入手 《傳聞中的陳芊芊》趙露思曾被笑最胖女演員！不運動減肥法成功瘦到39kg 學女星越喝越美！「喝水美容法」超管用，還能輕鬆瘦 職場中最容易玻璃心的主管星座TOP 3　第一名芝麻小事都崩潰 李佳穎激瘦化身最美代言　分享最新「貼的」懶人淡斑法 躺在床上就可以！睡前10分鐘小運動　懶人也能瘦腿消肥肚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面