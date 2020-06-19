專訪／台灣三井董事長下町一朗：林口OUTLET下一步將會是「在地市場」

▲台灣OUTLET賣場越開越多，三井也積極佈局中南部市場，而針對第一間的林口OUTLET，三井不動產董事長下町一朗也有最新規劃。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／台北報導

台灣三井不動產在台首間據點「MITSUI OUTLET PARK林口」自2016年開幕後，正式掀起台灣OUTLET型購物中心熱潮，去年營業額正式突破70億元目標，近期面臨桃園青埔多元性發展，日前也宣佈將進駐「林口媒體園區」，再新增90多間店鋪，台灣三井董座下町一朗也表示，下一步將以「上班族」與周邊居民為規劃，推出兼具娛樂與餐飲性質的賣場空間。

2016年MITSUI OUTLET PARK林口開幕後，馬上成為林口購物的熱門景點，引進許多「台灣獨家」餐飲品牌與日系經營模式，首年就繳出破60億元營業額佳績，目前林口三井OUTLET每年仍有破千萬人流，從台北、新北市、桃園、新竹區域的潛在客戶就多達300萬至600萬人，其中220間店舖每年約更新10％，以確保客戶新鮮感。

今年3月台灣三井不動產再宣布，將進駐原「MITSUI OUTLET PARK林口」旁的林口媒體園區，連同已經進駐的民視，以及即將進駐的東森集團、三立電視等，預期上班族類型的客戶將大增，加上近幾年進駐林口的新住戶，林口三井應可說是台灣最接近居家與上班人潮的OUTLET購物中心。

▲「林口媒體園區」複合式商業設施示意圖。（圖／三井不動產集團提供）

台灣三井董座下町一朗表示，OUTLET的規劃通常範圍較廣，林口三井目前對於在地與專程來客的比例約是1：1，預期在媒體園區完成後，也將會有上班族客群進駐，新擴大的90間區域將以滿足來上班的消費者為主來做規劃，另外一部分就是林口附近的在地居民。

這也是林口三井的一個特色，相較於台中港與台南的規劃，就會比較偏向專程性的來客，而林口則要考量附近居民與上班族等，將會考量生活化的物販與餐飲、娛樂比重。

▲下町一朗表示，林口周邊有許多居民，來客更加多元。（圖／記者湯興漢攝）

「包括餐飲、大型的物販商店，像是嬰童專門店、運動用品專門店等，以及娛樂相關的都在規劃中，在日本當地的三井賣場，娛樂類別像是電影院、主題場域與樂園、寶可夢專區、保齡球或是展演空間等多樣性內容都具有可能性。」下町一朗透露：「而餐飲當然也會擴大，以服務即將進駐與周邊區域的民眾，預計是占3成左右的比重。」

針對上半年新冠肺炎疫情的影響，下町一朗也說明自5月後人潮與業績也慢慢回流，今年仍以70億元營業額為目標努力。