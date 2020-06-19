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咘咘學媽扭腰秀11萬Dior包　萌度大勝嘟嘟嘴賈靜雯

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▲▼賈靜雯女兒咘咘與波妞 。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

▲咘咘學媽媽擺時尚pose秀Dior新包。（圖／翻攝賈靜雯臉書，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

賈靜雯與修杰楷的兩個小女兒咘咘、波妞，遺傳星爸星媽的「戲」胞，近來愛學賈靜雯擺各種時尚pose拍照，咘咘好眼力，挑中Dior熱騰騰的11萬元Bobby白色光滑小牛皮中型肩背包，只見她賣力扭著腰、彎著腿秀包包，可愛程度大勝曾俏皮嘟嘴秀同款包的媽媽。

▲▼賈靜雯女兒咘咘與波妞 。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

▲賈靜雯嘟嘴秀Dior Bobby 白色光滑小牛皮中型肩背包，110,000元。
 

咘咘穿著兒童界巨星彩虹小馬洋裝、超大的蝴蝶結頭飾，斜背賈靜雯剛入手的Dior Bobby包，pose顯然來自常出席時尚活動或登上雜誌封面的媽媽，雖然不夠到位，但賈靜雯稱讚「很有自己風格」。

▲▼賈靜雯女兒咘咘與波妞 。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

▲波妞（前）與咘咘都穿西班牙童裝Bobo Choses春夏新裝，波妞的愛心洋裝3,580元，咘咘橘子連身褲3,780元。

愛搞怪的波妞尤其有特色，頂著一頭亂七八糟的捲捲頭超有型，讓賈靜雯陷入掙扎是否該讓她燙髮，網友則直指捲髮波妞根本是蕭敬騰翻版。姊妹倆搞笑秀手臂肌肉，都穿複合式童裝精品店Supermakids引進的西班牙Bobo Choses春夏童裝，妹妹選穿愛心洋裝、姊姊則是橘子連身褲，搶眼圖案更為她們增色不少。

▲▼賈靜雯女兒咘咘與波妞 。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

▲捲捲髮的波妞，網友一致認為神似蕭敬騰。

▲▼賈靜雯女兒咘咘與波妞 。（圖／翻攝賈靜雯臉書）
▲賈靜雯（右）透露咘咘近來拍照愛學她。

關鍵字：

賈靜雯, 咘咘, 波妞, Dior, Bobo Choses, Supermakids
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