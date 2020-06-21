向神龍許願吧！G-ShockＸ《七龍珠》8月開賣　超級賽亞人階段變身都在錶帶上

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七龍珠迷的福利又來了！繼五月公布《航海王》聯名錶款後，G-Shock聯手《七龍珠Z》的聯名系列也隨之登場。這次官方不僅選用經典型號GA-110為藍本，更融入武道服與四星球帶出超級賽亞人風格，讓粉絲能有最好的悟空收藏品。

▲G-Shock聯手《七龍珠Z》打造超級賽亞人風格手錶。（圖／翻攝自G-Shock官網）

G-Shock X《七龍珠Z》聯名系列，是一款針對主角孫悟空為主題的錶款，配色選擇上以悟空身上的橘色武道服為基調，配合黑色線條刻劃出漫畫中的經典場面，例如首次變身超級賽亞人的模樣，或是和魔人普烏對打化身超級賽亞人3的場景；不僅如此，錶盤還用上四星球裝飾，來代表對悟空而言至關重要的龍珠。

▲以悟空身上的橘色武道服為基調，配合黑色線條刻劃漫畫中的經典場面。（圖／翻攝自G-Shock官網）







▲錶盤用上四星球裝飾，同時搭配Z字樣。（圖／翻攝自G-Shock官網）

▲背後刻有七龍珠字樣。（圖／翻攝自G-Shock官網）

▲外包裝與鐵盒均以橘色為主調。（圖／翻攝自G-Shock官網）

另外，值得七龍珠迷關注的還有錶帶，除了上面提到的各階段變身，錶帶尾端的告別畫面，正是敵人「西魯」自爆時，悟空為拯救地球，將其帶到界王星的經典橋段。

▲錶帶上有悟空修練與變身的模樣。（圖／翻攝自G-Shock官網）

該聯名系列預計會在8月開賣，定價為日圓26,400元（約台幣7,400元），想購買最近一定要關注台灣G-Shock粉絲專頁的消息。

與此同時，專門與日本動漫及遊戲合作的時裝品牌SuperGroupies，最近也帶來令人振奮的消息，那就是與超人氣動漫《鬼滅之刃》合作的手錶即將登場，無論是「竈門禰豆子」的粉絲或是「竈門炭治郎」、「我妻善逸」、「冨岡義勇」的愛好者，都可以在該系列找到喔！

▲用竈門禰豆子、竈門炭治郎、我妻善逸、冨岡義勇為主題打造的手錶。（圖／翻攝自SuperGroupies官網）







▲將角色特色融入設計，並以配色帶出鬼滅之刃的元素。（圖／翻攝自SuperGroupies官網）

《鬼滅之刃》X SuperGroupies聯名系列，預計會在8月下旬發售，定價為日圓17,800元（約台幣4,990元）。

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