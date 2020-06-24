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終於等到！青春露超狂特價3788元　記住5＋3用法、一滴都不浪費

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▲青春露3步驟保養法　懂用才有美肌。（圖／翻攝IG）

▲青春露的美肌效果讓用過的人都「回不去」。（圖／翻攝IG@sooyoungchoi）

文／C編

美妝界總是會有很多神話級保養品，SK-II的青春露就是其一，40年沒有換過配方，依舊穩坐長賣寶座，幾乎已經到達無人不知、無人不曉的境界，很多人用過之後，都覺得肌膚明顯變透亮、充滿光澤感，而且一用就有感，難怪可以紅遍全球。

「無可取代」、「無可取代+1，根本是我的臉部守護神」、「好用，皮膚變很細嫩」，翻開討論板，可以發現SK-II青春露幾乎都是一片好評，很多人都是衝著它的名氣試用，沒想到一用就成為主顧，甚至沒有它不行，才能維持良好細緻的膚況。

▲Her和她 青春露。（圖／Her）

▲SK-II 青春露，230ml，原價6,250元，特價3,788元。點我購買。

網路上也有很多關於青春露的傳說，不但有5種用法：當作保濕噴霧、化妝水使用、濕敷、鎮定曬後肌膚或冰鎮在眼周，都可以讓肌膚迅速穩定下來，重現細緻透亮的質感，不只是5種用法要記住，還有3大正確使用的要點需要學會。

▲Her青春露。（圖／pakutaso）

▲青春露讓肌膚逆齡。（圖／pakutaso）

如何正確使用青春露？

1. 先拿一片化妝棉沾取青春露，接著順著肌膚紋理擦過。

2. 再輕拍幫助吸收更多的精華成分。

3. 最後可以將化妝棉濕敷在臉部肌膚。

一次保養就做足3道工序，包準每一滴都不會浪費，後續化妝棉甚至可以拿來敷在關節處、膚質容易粗糙的位置，或是擦拭頸部、手背，用到淋漓盡致，再也不會覺得青春露貴鬆鬆。

購物平台「Her和她」推出青春露限時超殺優惠，230ml原價6,250元，超級特價3,788元，等於下殺6折，買一瓶省一瓶，不只自己囤貨，也要揪婆婆媽媽、姊姊妹妹，一起養出青春嫩肌。

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▲Her青春露 。（圖／公關照）

▲SK-II 青春露，230ml，原價6,250元，特價3,788元。點我購買。

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關鍵字：

SK-II, 青春露, 保養, Her和, Her
fashion.net

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