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下殺6.3折必買！sisley全能乳液加人參太強大　防護肌膚狂到熱賣40年

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▲Her和她Sisley全能乳液。（圖／pixels、her）

▲全能乳液40年沒有改過配方。

記者李薇／綜合報導

以植物美容學作為品牌精髓的sisley，旗下最熱賣的明星商品就是全能乳液，40年來都沒有換過配方，號稱全球每分鐘賣出一瓶，而且一瓶就有眾多功效，受到很多忠實粉絲喜歡，有人一用20幾年沒有斷過，甚至還自己研發出私房用法，「Her和她」購物網推出超殺優惠，125ml原價7,200元，特價4,599元，約6.3折，超級划算。

▲Her和她Sisley全能乳液。（圖／pixels、her）

▲sisley全能乳液，125ml、原價7,200元、特價4,599元。點我購買。 

全能乳液自從1980年誕生之後，40年來沒有換過配方，使含有人參、積雪草、蛇麻草、迷迭香和木賊等多種植物萃取，蘊含超過26種植物活性作用，為肌膚打下完美基底，讓不少人慕名，即便屬於較高單價的保養品，但仍非常值得，資深VIP更是一罐接一罐，有人從sisley尚未登台就開始買，至今用了20多年持續回購，因為用了非常有感，可以感受到肌膚變得細緻透亮，更有活力。

 想要把全能乳液的精華徹底注入肌膚，建議在使用的時候，全臉每次按壓兩下，在手掌充分溫熱之後，先嗅吸，透過芳香療法讓身體放鬆，接著由內而外塗抹，全部吸收即可。除了基本的日常保養，若是遇到換季，也可以在精華之後，用上述步驟連續擦2層，不擦乳霜，就直接去睡覺，等於厚敷的效果，可以讓肌膚更加緊實彈潤。

▲全能乳液。（圖／IG）

▲sisley全能乳液一直很受歡迎，默默熱賣。（圖／________tam IG）

不只如此，還有人自己研發出超級強的好用方式，以1：1的比例，加進粉底液一起用，可以讓亮度撐很久，而且妝超貼，完全不需要更換粉底液，只要一瓶全能乳液就搞定。

「Her和她」推出sisley全能乳液，125ml，原價7200元，優惠價4,599元，相當於下殺6.4折，而且夏天正是使用乳液的好季節，不管是敏感、乾性還是油性肌膚，都可以一瓶搞定。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her和她Sisley全能乳液。（圖／pixels、her）

▲sisley全能乳液，125ml、原價7,200元、特價4,599元。點我購買。

關鍵字：

sisley, 希思黎, 全能乳液, 保養, Her和她, Her
fashion.net

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