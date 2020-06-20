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LIFE・經典／即便是迴轉壽司也能傳遞文化精神　藏壽司旗艦店的宏觀思維

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▲藏壽司淺草全球旗艦店。（圖／翻攝設計師Kashiwa Sato官網）

▲藏壽司淺草全球旗艦店，有一個宏觀的概念。（圖／翻攝設計師Kashiwa Sato官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

提到迴轉壽司，台灣民眾第一個印象應該就是親民價格與日本料理，而在日本當地第二大連鎖迴轉壽司店「藏壽司」，近年也來台插旗展店，即便沒去過日本旅遊的民眾也不陌生，近期藏壽司在淺草開設新的旗艦店，裝潢豪華不在話下，但還有另一個任務，就是要讓「外國人也能輕鬆體驗日本文化」。

▲藏壽司淺草全球旗艦店。（圖／翻攝設計師Kashiwa Sato官網）

▲藏壽司淺草全球旗艦店。（圖／翻攝設計師Kashiwa Sato官網）

日本文化在歐美地區已樹立獨樹一格的形象，然而因思維與思考模式不同，加上嚴謹與講究的性格，讓外人對其「共通感」仍有隔閡，舉例如想要一嚐正統講究的日本料理，禮儀與食用方式相當嚴謹的「料亭」就讓許多外國人卻步，即便是較熟悉日本文化的台灣人，到這樣的地方用餐也可能會有壓力。

藏壽司則以較輕鬆的方式來設計新的旗艦店，有如迴轉壽司給人的感覺一樣，是一個經濟與禮儀較為輕鬆的空間，也能多少體驗一下日本的壽司餐點，在創意總監佐藤柏和的嘗試下，建構一種新的旗艦店形式，以宏觀的角度讓來用餐的外國人，體認出屬於日本的精神文化。

▲藏壽司淺草全球旗艦店。（圖／翻攝設計師Kashiwa Sato官網）

新的全球旗艦店擁有超過270個席位，是藏壽司旗下最大的分店，使用電腦點菜可以提供更多語言，讓外國人也能輕鬆點選想吃的食物，而這是本身都架構完成的系統，該店的獨特之處，也包括「體驗區」，像是祭典中會出現的射擊、丟圈圈等的小攤，也出現在店內，不僅能讓孩子遊玩，也能讓外國人體驗。

▲藏壽司淺草全球旗艦店。（圖／翻攝設計師Kashiwa Sato官網）

▲藏壽司淺草全球旗艦店。（圖／翻攝設計師Kashiwa Sato官網）

店內還有歌川廣重的浮世繪作品《東都名所 高輪二十六夜待遊興之図》的放大版，能讓前往用餐的旅客，也能欣賞到傳統日本畫的美景，而代表日本故事與傳說，甚至是「能劇」使用的傳統面具，也以展示牆的形式呈現，並以明亮的燈光讓整體的藝術形式更親民。

▲藏壽司淺草全球旗艦店。（圖／翻攝設計師Kashiwa Sato官網）

▲藏壽司淺草全球旗艦店。（圖／翻攝設計師Kashiwa Sato官網）

全店木質地的設計很有日本味，搭配結構簡單的座椅，以及乾淨簡潔的桌面，恰恰展現日本主流且貼近自然的裝潢風格，該淺草全球旗艦店位於淺草ROX百貨商店4樓，營業時間從上午11點起至晚上11點止，日後若有機會不妨前往體驗一下。

▲藏壽司淺草全球旗艦店。（圖／翻攝設計師Kashiwa Sato官網）

關鍵字：

LIFE經典, 藏壽司, 迴轉壽司, 旗艦店, 日本文化, 歌川廣重
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