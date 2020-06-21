原來吉卜力有服裝品牌！無臉男、小煤炭經典動畫T恤影迷必收

編輯／JJ 圖／翻攝自GBL官網、IG@gbl.tokyo

由吉卜力工作室（Studio Ghibli）出品的多部膾炙人口動畫，是伴隨許多人成長的共同回憶，貴為跨世代的經典，鮮為人知的是，吉卜力工作室於2017年時創立了自己的服飾品牌「GBL」，讓民眾們能把各自喜愛的動畫角色穿在身上，今年夏天更將帶來全新系列，影迷們快來收藏！

吉卜力工作室於近期將35年來全數21部作品上架至Netflix平台，因此再度掀起一波回味熱潮，每一部動畫皆蘊含了深刻的寓意，在人生的不同階段重新看過，都能發現不同的體悟。

在 Instagram 查看這則貼文 GBL（@gbl.tokyo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 10 日 下午 5:58 張貼

「GBL」先前就曾以自家動畫為創作素材，設計推出過橫須賀外套、MA-1⋯⋯各式服裝與包款。而在2020 推出的T恤系列中挹注了全新的視覺設計，利用不同的畫風與表現手法來呈現經典人物與場景，以「懷舊感」作為本季主題，透過石洗的方式來加工衣物表面，打造出穿過很久的服裝才有的柔軟膚觸，相當特別、值得收藏。

▲《神隱少女》主題。

包括了《神隱少女》中的無臉男、小煤炭都成了T恤的圖案主題，人氣甚高的《龍貓》也有多款選擇，還有許多經典動畫電影《魔女宅急便》、《天空之城》、《紅豬》、《魔法公主》、《風之谷》⋯⋯提供影迷們最有紀念價值的收藏選擇。全系列已在日本橡子共和國線上商店開售，售價為4,880日圓（約NT＄1,350）。

▲《龍貓》。



▲《魔女宅急便》。



▲《天空之城》。



在宮崎駿的動畫之中，《龍貓》受歡迎的程度可說是數一數二，在日本國內更是擁有許多從老到少的鐵粉，今年夏天日本郵局推出了「龍貓」造型的手提袋，半透明的果凍包很符合時下潮流，可愛的造型令粉絲們非常心動。

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