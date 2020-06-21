fb ig video ETtoday search mobile

原來吉卜力有服裝品牌！無臉男、小煤炭經典動畫T恤影迷必收

>

編輯／JJ　圖／翻攝自GBL官網、IG@gbl.tokyo

由吉卜力工作室（Studio Ghibli）出品的多部膾炙人口動畫，是伴隨許多人成長的共同回憶，貴為跨世代的經典，鮮為人知的是，吉卜力工作室於2017年時創立了自己的服飾品牌「GBL」，讓民眾們能把各自喜愛的動畫角色穿在身上，今年夏天更將帶來全新系列，影迷們快來收藏！

▲吉卜力T恤。（圖／翻攝自吉卜力官網）

吉卜力工作室於近期將35年來全數21部作品上架至Netflix平台，因此再度掀起一波回味熱潮，每一部動畫皆蘊含了深刻的寓意，在人生的不同階段重新看過，都能發現不同的體悟。

「GBL」先前就曾以自家動畫為創作素材，設計推出過橫須賀外套、MA-1⋯⋯各式服裝與包款。而在2020 推出的T恤系列中挹注了全新的視覺設計，利用不同的畫風與表現手法來呈現經典人物與場景，以「懷舊感」作為本季主題，透過石洗的方式來加工衣物表面，打造出穿過很久的服裝才有的柔軟膚觸，相當特別、值得收藏。

▲吉卜力T恤。（圖／翻攝自吉卜力官網）

▲吉卜力T恤。（圖／翻攝自吉卜力官網）

▲《神隱少女》主題。

包括了《神隱少女》中的無臉男、小煤炭都成了T恤的圖案主題，人氣甚高的《龍貓》也有多款選擇，還有許多經典動畫電影《魔女宅急便》、《天空之城》、《紅豬》、《魔法公主》、《風之谷》⋯⋯提供影迷們最有紀念價值的收藏選擇。全系列已在日本橡子共和國線上商店開售，售價為4,880日圓（約NT＄1,350）。

▲吉卜力T恤。（圖／翻攝自吉卜力官網）

▲《龍貓》。

▲吉卜力T恤。（圖／翻攝自吉卜力官網）

▲《魔女宅急便》。

▲吉卜力T恤。（圖／翻攝自吉卜力官網）

▲《天空之城》。

在宮崎駿的動畫之中，《龍貓》受歡迎的程度可說是數一數二，在日本國內更是擁有許多從老到少的鐵粉，今年夏天日本郵局推出了「龍貓」造型的手提袋，半透明的果凍包很符合時下潮流，可愛的造型令粉絲們非常心動。

▲龍貓。（圖／翻攝自shop.post.japanpost.jp）

►日本郵局太有才！「龍貓手提袋」出透明夏日款　到海邊拎它就贏了

►小鬼喝醉「爬到睡著」被圍觀　攜手百威跨界翻玩80經典

►吳亦凡吹起90年代墨鏡風潮　護目鏡造型一戴挺潮的

關鍵字：

吉卜力, 宮崎駿, 動畫, 周邊, T恤, 無臉男, 神隱少女, 龍貓, 魔女宅急便, 日本
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

對的高跟鞋能陪你走一輩子！30歲女人值得投資的7個品牌

對的高跟鞋能陪你走一輩子！30歲女人值得投資的7個品牌

與毛孩同穿Yeezy 350好潮！「寵物鞋套」保護小爪子　柴柴、哈士奇都適用

與毛孩同穿Yeezy 350好潮！「寵物鞋套」保護小爪子　柴柴、哈士奇都適用

明明不醜卻沒人追？異性緣差的女生都有4大特點　過於獨立也NG

明明不醜卻沒人追？異性緣差的女生都有4大特點　過於獨立也NG

快tag酒鬼！「香檳冰棒」拿起高腳杯直接舔　夏天開趴就是它了 網美必去的「農場」超特價！隨手拍都被狂按讚　苗栗飛牛浪漫野餐、宜蘭三富玩DIY 楊冪竟穿GUCCI「童裝」亮相機場　真實身材堪比12歲兒童 日本郵局太有才！「龍貓手提袋」出透明夏日款　到海邊拎它就贏了 《傳聞中的陳芊芊》趙露思曾被笑最胖女演員！不運動減肥法成功瘦到39kg 秀智金框眼鏡造型判若兩人！「一天內獲130萬讚」網公認：天然 原來吉卜力有服裝品牌！無臉男、小煤炭經典動畫T恤影迷必收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面