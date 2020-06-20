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日本郵局太有才！「龍貓手提袋」出透明夏日款　到海邊拎它就贏了

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編輯／Emily　圖／翻攝自shop.post.japanpost.jp

日本郵局先前推出的龍貓手提袋大受歡迎，但暖暖的燈芯絨材質，只適合在秋冬使用，現在到了夏季，日本郵局重新推出四款商品，把手提袋改成透明、防水材質，呆萌的龍貓圖案配上藍、綠…清涼色系，看起來充滿夏日氣息，新材質超適合背去泳池、海邊玩耍。

▲龍貓手提袋。（圖／翻攝自shop.post.japanpost.jp）

日本郵局最新的龍貓系列有四款商品，第一款是雙層的龍貓手提包，外層使用透明PVC材質，配上龍貓五官超級萌，可以直接裝東西，也可以搭配綠色的束口收納袋，兩層都使用防水材質，超適合裝游泳用品。雙層手提袋售價1,700日圓（約台幣470元）。

▲龍貓手提袋。（圖／翻攝自shop.post.japanpost.jp）

另外兩款是大型、中型的龍貓手提袋，圖案同樣是呆萌的龍貓臉，大型袋子是淺灰色，中型則是藍色，顏色很有清新感，使用防潑水布料製成，上面是束口抽繩設計，提起來方便輕巧，也不怕東西掉出或弄髒。大型手提袋售價1,400日圓（約台幣386元），中型手提袋售價1,100日圓（約台幣304元）。

▲龍貓手提袋。（圖／翻攝自shop.post.japanpost.jp）

▲龍貓手提袋。（圖／翻攝自shop.post.japanpost.jp）

最後一款商品是小型的零錢包，適合拿來裝票卡或零錢、小物，造型是白色的小龍貓，頭上頂著一片小葉子，也太可愛了吧！附有鍊子可以當吊飾，跟大的龍貓手提包搭配使用，這款售價880日圓（約台幣243元）。這系列6月19日於日本開始販售。

▲龍貓手提袋。（圖／翻攝自shop.post.japanpost.jp）

喜歡宮崎駿卡通系列商品的話，吉卜力工作室也於2017年創立了服裝品牌GBL，除了推出多款服飾之外，先前也有跟L.L.Bean合作推出帆布包，大容量的米白色帆布包，配上藍色或綠色提帶，上面繡了龍貓巴士和撐雨傘的龍貓兩款圖案，這系列可愛又兼具實用性，粉絲們看了很心動。這系列售價13,000日圓不含稅（約台幣3,593元）。


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關鍵字：

宮崎駿, 龍貓, 包包, 日本郵局, 雜貨, 龍貓手提袋, 吉卜力
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