只送不賣！ReebokＸ《玩具總動員》綠色小兵配色曝光　達到這條件才能擁有

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先前BAIT突襲發售Reebok Instapump Fury《玩具總動員》主題鞋款後，因為僅美國與日本兩地有售，並且受到疫情影響，讓鞋款的入手難度提高許多。近日官方再度釋出新配色的預告，這次則以「綠色小兵」為主題，同時運用綠色塗料打造塑膠感，致敬綠色小兵，而發售方面較上次困難，因為只有抽中胡迪與巴斯光年配色的人，才能夠獲得這雙鞋。

▲BAIT曝光綠色小兵配色。（圖／翻攝自Sneakernews）

該聯名鞋款的配色靈感來自安弟玩具中的綠色小兵，每雙鞋均帶有特殊包裝，設計上使用軍綠搭配光滑皮革，讓鞋款散發塑膠般的光澤，完美呈現與綠色小兵相同的模樣。

▲設計使用軍綠搭配光滑皮革，讓鞋款散發塑膠般的光澤。（圖／翻攝自Sneakernews）

針對BAIT X《玩具總動員》X Reebok Instapump Fury「綠色小兵」的發售，BAIT表示這雙鞋「只送不賣」，贈送對象為抽中胡迪與巴斯光年配色的人，目的就是要讓這些人同時擁有兩雙鞋，以增加收藏價值與特殊性。

▲抽中胡迪與巴斯光年配色的人，才可以獲得綠色小兵配色。（圖／翻攝自BAIT）

此外，配色靈感來自日本樂團「Grateful Dead」專輯上的跳舞小熊的Nike SB Dunk Low聯名鞋款，最近透過IG爆料帳號@yankeekicks的消息，迎來黃、綠兩款的清晰碟照。其中，兩款皆以藍色Swoosh襯托撞色概念，並注入毛絨材質於鞋頭、鞋身以及鞋筒上，最後再鞋舌加入拉鍊口袋設計，擔心忘記帶錢包，不如將救命錢放在裡面吧！

▲以跳舞小熊為配色靈感打造的兩款Nike SB Dunk Low聯名球鞋。（圖／翻攝自IG@yankeekicks）

在 Instagram 查看這則貼文 Yaniv I Bar（@yankeekicks）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 12 日 下午 12:58 張貼

Grateful Dead X Nike SB Dunk Low「小熊」，將會在今年10月登場，定價為美金110元（約台幣3,300元）。

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