日本「車票手指套」超有才！位置顯眼、造型可愛　出站不怕再搞丟

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@keltoto、adsec.jp

搭乘火車、高鐵等大眾運輸工具時，一定有在出站時找不到車票的經驗，總會在出口東翻西找一陣子。日本設計師辻尾一平（＠keltoto）為了改善這個問題，就在推特上分享了一款「手指套車票」，把長方形車票改成兩端有半圓形的設計，讓乘客可以把車票套在手指上，就不用怕出站找不到車票啦！

去日本旅遊搭乘地鐵的時候，進站、出站都需要用到車票，但常常在出站時忘記把車票收去哪，總要在口袋、包包翻找一陣子，才順利出去。日本設計師辻尾一平（@keltoto）就以此為發想，將車票重新設計，車票表面變得簡潔、有設計感之外，在長方形兩端增加了半圓形卡榫設計。

把車票圍著手指繞一圈，再將兩端的半圓形扣在一起，就能變身成手指套！兩個半圓組在一起，還能拼出站名的英文代號，看起來就像一個可愛的戒指。美觀又方便的設計讓網友產生共鳴，很希望地鐵能真的採納，有了它就能把車票放在最顯眼的位置，不會再搞丟了。

雖然這只是設計師的構想，但日本地鐵站其實也會增添新的設計，讓民眾更方便，在日本小田急新宿車站就設置了可以充電的長椅，椅子本身是木質的文青風設計，上面裝置了USB充電孔，只要有充電線就能在這裡坐著邊休息、邊充電，舒適又便利。

►角落小夥伴COSPLAY變恐龍 零錢包、吊飾整個萌翻天！

►日本獵奇「二合一雨具」醜到毀三觀 隨時變身摺疊傘、雨衣