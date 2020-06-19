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CHANEL預測疫情影響恐持續2年！去年營收破3600億…今全變調

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▲香奈兒 。（圖／翻攝自香奈兒IG）

▲香奈兒昨（18日）公佈去年總收入達到122.7億美元，也坦言疫情恐怕會影響奢侈品行業整整兩年。（圖／翻攝自香奈兒IG）

記者鮑璿安／外電報導

疫情趨緩，但對時尚界的後續影響卻才剛剛開始，根據CHANEL（香奈兒）在昨（18日）發出的年度報告指出，去年（2019年）新任藝術總監維吉妮維亞德（Virginie Viard）上任後，總收入為122.7億美元（約台幣3624億元）十分亮眼，最為顯著的成衣收入更提高了28%。但同時噩耗也傳來，首席財務長Philippe Blondiaux認為，受到疫情波及，「至少未來2年都會有影響。」

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒公佈去年總收入達到122.7億美元，新任藝術總監維吉妮維亞德上任甚至帶動成衣收入提高了28%。（圖／翻攝自香奈兒IG）

CHANEL昨日對外公佈去年總收入達到122.7億美元（約台幣3624億元），即便經歷前任創意總監卡爾拉格斐離世，新任藝術總監維吉妮維亞德上任等一連串重大變動，品牌仍是有亮眼成績，特別是成衣收入更提高了28%，營業利潤為34.9億美元，較上年增長16.6％，而營業利潤率則由27％上升至28.5％。

▲香奈兒 。（圖／路透）

▲香奈兒 。（圖／路透）

▲香奈兒首席財務長Philippe Blondiaux認為至少未來兩年品牌運營都會受到疫情影響。（圖／翻攝自香奈兒IG）

但面臨今年新冠疫情攪局，香奈兒一度暫停生產線、關閉全美門市，至今仍有15%店面處於暫停營業狀態，前景尚未明朗的情況下，品牌首席財務長Philippe Blondiaux拋出驚人之語，「疫情導致今年營收利潤大幅度會下降，並且未來18至24個月，整個奢侈品行業都面臨衝擊。」儘管如此，品牌仍堅持原有經營策略，不採取降價或是打折也不會往線上發展，甚至部分商品的價格已經漲了4%至15%。

事實上，隨著疫情打亂時尚圈腳步，不少品牌都採取變革，GUCCI將大秀縮減成每年兩場，不按照傳統時裝周行程走，Michael Kors也在近日跟進，不過香奈兒仍舊堅守品牌固有原則，一年發表6個季度，包括早春、高級手工坊、兩場成衣，兩場高訂，可見維持傳統的決心。

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關鍵字：

香奈兒, CHANEL, Philippe Blondiaux, 奢侈品, 疫情, 新冠, 肺炎, 武漢, GUCCI, MK
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