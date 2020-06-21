避暑勝地「清境佛羅倫斯山莊」一晚下殺2288元　絕美歐式風情超好拍

時尚中心／綜合報導 圖／翻攝自官網

台灣的夏日炎熱難耐，雖然短時間無法出國，但也別忘了台灣是個山地比例高達70％的高山島國，只要稍微往山裡走，便能忘卻平地的高溫煩躁。鄰近南投清境農場的避暑勝地「佛羅倫斯渡假山莊」，壯麗的歐式城堡造型和絕美山景，讓許多網美們趨之若鶩，一房難求，現在「Her和她」購物平台推出了平日一泊一食住宿券，限時下殺2288元（原價8178元），把握這次機會才能放鬆涼一夏！

在 Instagram 查看這則貼文 清境佛羅倫斯Florence Resort Villa（@florence_resort_villa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 2 日 上午 6:10 張貼

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▲眾多超漂亮的網美打卡景點。



「清境佛羅倫斯渡假山莊」由三棟歐式建築所組成，分別為義式鄉村城堡、君士坦丁堡和歐洲庭園館，矗立在山林中彷彿就像是真的來到了歐洲的中世紀城堡，整個山莊都充滿了華麗復古的裝潢，隨便一瞥都能看見絕美山景，處處都是網美打卡點。

▲威尼斯景觀雙人房、米蘭無景雙人房。憑一泊一食住宿券，特價2288元。點我購買。

雙人房型風格以溫暖基調為主，木質地板與歐式裝潢很有異國風情，位於義式鄉村城堡的「威尼斯景觀雙人房」還有大片落地窗可眺望美景；君士坦丁堡的「巴洛克藝術雙人套房」和「歐洲庭園雙人套房」則更為奢華寬敞，充滿古典情調的巴洛克式裝潢，讓女孩們彷彿置身城堡中的公主一般，非常夢幻。

▲憑兩張住宿優惠券可入住（上）巴洛克藝術雙人套房、（下）歐洲庭園雙人套房。點我購買。

而在IG上最夯的房型就屬擁有挑高、閣樓設計的「洛可可古典樓中樓四人房」，非常適合一家大小，空間相當大，斜頂屋簷、三角窗和小閣樓，讓你彷彿置身十八世紀的法國。

▲憑三張住宿優惠券可入住最夯的房型「洛可可古典樓中樓四人房」。點我購買。

歐式宮廷風格的華麗VIP房型，除了寬敞舒適外，還能一邊泡湯一邊欣賞窗外景色，奢華的享受絕對讓人畢生難忘。

▲憑四張住宿優惠券可入住超高級的「歐洲庭園VIP四人房」房型。點我購買。

且「清境佛羅倫斯渡假山莊」鄰近青青草原、翠湖步道、小瑞士花園、柳杉步道⋯⋯等景點，最適合來這邊放鬆度假、釋放壓力。購買強檔「清境佛羅倫斯渡假山莊」平日一泊一食住宿券，還加碼贈送總價約1700元的早餐、咖啡飲品券、妮娜巧克力夢想城堡門票以及巧克力世界大賽得獎禮盒組，破天荒超划算，還不快手刀搶起來！