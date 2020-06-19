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3CE推出「冰塊彩妝」狂吸5萬人按讚　對尬I'M MEME文青派彩妝更有質感

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▲3CE,I`M MEME,彩妝,眼影,唇膏,。（圖／IG）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／3ce_official IG

到了夏天就是想要來一點清爽系的彩妝，韓國品牌3CE最近就在品牌IG上分享一張照片，只見經典的黑色包裝全部換成透明的設計，看起來就像是把眼影、唇膏冰凍在冰塊裡面，看起來非常清爽、涼快的感覺，一PO出文立刻吸引5.1萬人按讚，大家都驚呼「實在太美了！」

▲3CE,I`M MEME,彩妝,眼影,唇膏,。（圖／IG）

其中最值得注目的就是品牌的 9色眼影盤，清新的粉紅色加上閃閃的亮片，白色、米色、蜜桃色混合搭配，看起來真的很夏天呢！不管是單擦或者是混搭畫法，都可以呈現出清新透亮的眼妝效果，非常適合夏天使用，完全不會讓人感覺到負擔厚重。

▲3CE,I`M MEME,彩妝,眼影,唇膏,。（圖／IG）

不只是3CE推出非常清爽的彩妝，I’M MEME也以「Bare the Better」為主題，推出全新的彩妝，運用透明的塑膠包裝搭配上I’m的橘色英文設計，一眼就可以看到裡面彩妝的顏色，看起來頗有文青的質感，相當可愛。

▲3CE,I`M MEME,彩妝,眼影,唇膏,。（圖／IG）

首先最受到矚目的就是粉底液，透明的包裝搭配上簡約的字樣，讓粉底也變得非常單純，使用起來的妝感也講求自然底妝，不過度修飾卻又可以帶給肌膚遮瑕的效果，非常適合喜歡自然感妝容的女孩。

▲3CE,I`M MEME,彩妝,眼影,唇膏,。（圖／IG）

這系列上市之後，女孩搶翻的就是奶油般滋潤的唇膏系列，不像是一般唇膏般乾燥，使用起來就像是潤唇膏一樣，非常絲滑好推抹，呈現出來也是淡淡紅潤感，可以呈現出自然、透亮的妝容效果。

關鍵字：

3CE, I’M MEME, 彩妝, 眼影, 唇膏
fashion.net

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