「婚嫁系唇膏」嫩粉色又美又仙　290元就買到

記者李薇／綜合報導 圖／mimapon_com IG、__cvvz__ IG、nadea_makeup IG

婚嫁系彩妝總是吸引許多女孩的目光，夢幻、蕾絲又帶點優雅的質感，是很多女孩夢寐以求的風格，盤點開架也有的婚嫁系風格彩妝，顏色不但軟嫩、擦起來更是讓人覺得少女心爆發，絕對是女孩們一定要擁有的顏色。

1.Rimmel 極限長效亮采唇膏 #22，$290

Rimmel的彩妝以平價好用出名，其中#22這支顏色在日本超級紅，就是貓咪肉球般的粉紅色，擦上雙唇可以非常顯白，軟嫩的粉紅色更是可以帶出女孩的溫柔可人，質地也是相當水潤，完全讓人想像不到開架唇膏可以如此好塗抹。

2.LOREAL 絕對情迷鏡面唇膏 #915，$420

巴黎萊雅這支唇膏剛上市的時候，就以水潤飽和的質地，加上鏡面的光澤感妝效，受到很多人歡迎，其中#915色號更是隱藏版的婚嫁系唇彩，迷人的淡粉紅色擦起來整個人都跟著變年輕，看起來非常優雅大方。

3.Visee 訂製漾彩潤唇膏 #07，$430

Visee這支訂製漾彩潤唇膏也是在推出的時候，就立刻引發搶購的單品，因為質地水潤又有中等的顯色度，因此大受好評，其中#07號色在日本更是吸引許多女孩入手，帶有一點橘調的粉紅色，擦起來很顯好氣色。