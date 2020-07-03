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夏天來了／最想戴的潛水錶集合！勞力士「水鬼」太夢幻、格拉蘇蒂原創開錶背給你看

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▲▼夏季潛水錶專題 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂 原創SeaQ Panorama Date雙色版潛水錶摺疊扣款，508,000元。（圖／格拉蘇蒂 原創提供）

記者陳雅韻／台北報導

夏天來了！談一場戀愛、來一趟輕旅行、把自己打理完美，甚至挑戰一下沒做過的活動，都是最好時機。《ET FASHION》送上「夏天來了」專題，教你如何在豔陽天穿戴有型、美出新境界，還有名人傳授聰明打包術、養出零贅肉體態，千萬要看。

炎炎夏日熱門的功能錶，第一聯想肯定是能安心戲水的潛水錶，以台灣市場而言，其實潛水錶已不是夏季限定，因外型陽剛又具功能性，成為一年四季都暢銷的款式。勞力士（Rolex）的黑、綠水鬼是許多錶迷心中渴望擁有的夢幻款，尤其綠色款引領風潮，今年各品牌新款潛水錶，都新增流行的綠色款；德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）潛水錶也在今年回歸，開透明錶背秀頂級機芯。

▲▼夏季潛水錶專題 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂 原創潛水錶的電鍍金色時針、分針與秒針，均使用Super-LumiNova夜光塗層。

▲▼夏季潛水錶專題 。（圖／公關照）
▲透明底蓋可欣賞格拉蘇蒂 原創自製Calibre 36機芯。
 

格拉蘇蒂 原創國際認證
SeaQ Panorama Date 潛水錶共有不鏽鋼搭紅金、紅金錶殼兩種版本，外型為優雅運動風，內在則是自製Calibre 36機芯，特別以透明底蓋呈現高級錶才有的精緻打磨機芯；整只防水300米的腕錶出廠前經過自家24天嚴格測試，並通過德國DIN和國際ISO 專業潛水錶標準，展現德國品牌一絲不苟的作風。

▲▼夏季潛水錶專題 。（圖／公關照）▲▼夏季潛水錶專題 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual Submariner Date Ref. 116610 LN黑面款（左）296,000元，Oyster Perpetual Submariner Date Ref. 116610 LV綠面款310,000元。（圖／勞力士提供）

勞力士潛水錶黑或綠都夯
Oyster Perpetual Submariner Date腕錶蠔式鋼款，無論是黑面搭配黑色專利Cerachrom外圈，抑或綠面配上綠色Cerachrom外圈，都各有擁護者，被暱稱為「黑水鬼」、「綠水鬼」，裝載3135型機芯，承襲勞力士1953年推出的原創錶款傳統，至今仍未開透明底蓋秀機芯。

▲▼夏季潛水錶專題 。（圖／公關照）

▲歐米茄明星錶款Seamaster潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕錶，169,600元。（圖／歐米茄提供）

歐米茄經典不敗潛水錶
歐米茄（OMEGA）自1993年推出海馬系列專業潛水300米腕錶，始終在暢銷榜佔有一席之地，無論外型或內在都與時俱進，近期熱門款為藍色雷射波浪紋圖案搭配藍色陶瓷錶圈的款式，展現海洋氣息，可透過波浪邊緣藍寶石水晶錶背欣賞8800大師天文台機芯。

▲▼夏季潛水錶專題 。（圖／公關照）

▲浪琴表HydroConquest深海征服者系列腕錶直營店專屬軍綠色款式，77,800元。（圖／浪琴表提供）

浪琴潛水錶搶搭綠色風潮
中價位潛水錶中，浪琴表（Longines）HydroConquest深海征服者系列腕錶以高CP值著稱，繼藍色、灰色與黑色錶款，今年搶搭綠色風潮，推出面盤與陶瓷錶圈都是卡其綠色的款式，備有41或43毫米兩種錶徑尺寸，並搭配不鏽鋼錶帶或綠色橡膠錶帶。

▲▼夏季潛水錶專題 。（圖／公關照）

▲CITIZEN世界首款光動能GPS衛星對時潛水錶CC5001-00W，45,800元。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN結合光動能GPS衛星對時
今夏CITIZEN上演大驚奇，發表全球首款光動能GPS衛星對時潛水腕錶F158，在陸上可享受GPS衛星對時的便利，同時按下2時與4時位置按把才啟動潛水模式，只留下時間顯示，關閉GPS衛星收訊等功能，以確保潛水者的安全；而錶圈設計也藏巧思，以全球8大潛水勝地取代原時區的主要城市，勾動度假欲望。

關鍵字：

夏天來了, 潛水錶, 勞力士, ROLEX, 格拉蘇蒂原創, Glashutte Original, 浪琴表, Longines, 歐米茄, OMEGA, CITIZEN
fashion.net

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