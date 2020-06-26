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6種「燃脂水果」吃著吃著就瘦了！葡萄柚助瘦腿還能消水腫

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▲6種減肥必吃燃脂水果。（圖／翻攝IG）

▲吃對水果，可幫助減脂瘦身效果還能養顏美容。（圖／翻攝IG@euddeume_、@redvelvet.smtown）

編輯／Amanda

想減脂、想瘦身，吃對水果更有用！有些水果糖分不高熱量低，且含有豐富食物纖維、維生素和植化素，可促進腸胃蠕動、提升新陳代謝，還能去油膩、燃脂消脂，像是下面6種「燃脂水果」就是減肥神隊友，讓你邊吃邊瘦，還能養顏美容。

#奇異果

奇異果含有豐富的膳食纖維及蛋白水解酶，可促進腸道蠕動，改善排便不順的情況，並加快脂肪分解的速度，幫助減少脂肪堆積，且維生素C含量非常高，是檸檬的3倍、柑橘類的3.5倍，擁有極佳抗氧化力，是低升糖指數的水果之一。

▲6種減肥必吃燃脂水果。（圖／翻攝IG）

▲香蕉含有豐富鉀元素，可幫助瘦腿。（圖／翻攝IG@taeri__taeri）

#香蕉

香蕉富含有著「美腿高手」之稱的鉀元素，能幫助腿部肌肉伸展，且有著豐富膳食纖維，可促進腸胃蠕動、清理腸胃。

#葡萄柚

富含維生素C的葡萄柚，含有豐富纖維，可增加飽足感並促進腸胃蠕動，改善排便狀況，加上糖分不多，熱量也低，是許多愛美人士和減肥者必備的美容聖品，且葡萄柚還含有較高的鉀元素，可幫助減少下半身水分及脂肪堆積。

▲6種減肥必吃燃脂水果。（圖／翻攝IG）

▲藍莓可幫助燃燒腹部的頑固脂肪。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

#藍莓

藍莓含有豐富的維生素、礦物質及水溶性膳食纖維，可促進腸胃蠕動，且藍莓的熱量很低，還有助於燃燒腹部堆積的頑固脂肪和降低三酸甘油脂、膽固醇，減少體內脂肪。

#百香果

百香果含有豐富維生素和膳食纖維，可增加飽腹感，抑制人體對脂肪的吸收，還有胡蘿蔔素、葉酸、多酚類等多種營養成分，有助於清腸消脂、排出代謝廢物、暢通血液，幫助抗自由基，延緩衰老。像是女星李冰冰就曾分享自己每天一定會吃5～6顆百香果，由內而外保養身體和肌膚。

 #蘋果

蘋果含有豐富的膳食纖維、多種維生素和多酚類化合物，可促進腸道內有益菌生長，增加飽足感，且還有果膠，在降血脂方面有不錯的效果，還可以幫助促進新陳代謝，減少脂肪留在體內的時間，不僅有許多跟蘋果相關的減肥法，像是朴敏英、IU都曾靠吃蘋果減肥。

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 水果, 消水腫, 幫助消化, 新陳代謝, 促進代謝, 燃脂, 蘋果, 奇異果, 葡萄柚, 百香果, 香蕉, 藍莓
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