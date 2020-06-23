說・流行／FREITAG為做獨一無二的包　顧用偵探在公路上找「卡車帆布」

▲FREITAG「卡車帆布包」攜手台南友愛街旅館推出「借包體驗」，每一個包款都是獨一無二，值得收藏！（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／專題報導

瑞士國民品牌FREITAG的「卡車帆布包」在環保時尚圈頗具盛名，公司擁有專屬的私家「卡車偵探」，就像是發掘潛力新人的星探一樣，專門在路上物色漂亮的卡車帆布當作製包原料，因此「永遠不可能撞包」為其首要特色。

▲以「卡車帆布」材質包款聞名的FREITAG。（圖／翻攝自IG@freitagfujin）



FREITAG於1993年時由平面設計師Markus與Daniel Freitag兩兄弟一同創立，起初兩人為方便單車通勤，四處尋覓方便收納、防水又耐用的包款，無意間從每天熙來攘往的大卡車上獲得了設計靈感，決定嘗試使用廢棄的卡車帆布、輪胎皮和安全帶為包款製作原料，緊接著，第一款「郵差包F13 TOP CAT」便在公寓裡誕生了。

▲如今最接近第一款郵差包的包型。（圖／記者王則絲攝）



此後FREITAG逐漸演變出多樣的包型，卡車帆布強烈的視覺獨特性，以及防水耐用的實用特質，很快地便在歐洲闖出名號，並一路紅到了亞洲，在日、韓、泰國都擁有許多支持者。

作為包款原料的「卡車帆布」來頭可不小，FREITA位於瑞士總部內共有5位「卡車偵探」，專門在歐洲路上發掘值得被做成包包的卡車帆布，記下車號並採購回工廠，他們最喜歡大約已使用約5～8年的卡車帆布，擁有經過風吹雨打的歷練感，卻不會太過髒舊，此時被做成包款是最好的狀態。

卡車帆布上的廣告百百種，不僅有各種不同的顏色，同時也可能有LOGO、字母、照片、特殊圖案⋯⋯透過人工的剪裁與拼接，以完成獨一無二的包款，接著再配送到世界各國販售，所以有時能找到同塊布製成的包款、較少出現的特殊圖案，或是對自己來說有意義的字母、LOGO，都是非常難能可貴的。卡車帆布包的愛好者們，甚至會為了特定的包款哄抬價格、跨國交換，這樣的現象相當有趣。

▲由同塊帆布製作而成的不同包款。（圖／記者王則絲攝）



如果你還不認識「FREITAG」的話，為了讓台灣民眾有更多機會體驗「卡車帆布包」的魅力，FREITAG於今年夏天即日起～年底12／31，與台南友愛街旅館（U.I.J）攜手推出「包袋體驗計畫」，只要入住指定房型，就能免費體驗FREITAG的「F52 MIAMI VICE」邁阿密包款，帶著出門趴趴走，退房時再歸還。同時旅館大廳內還設有展示陳列區，體驗完後就此愛上的人可以直接於此選購。

▲本次參與「FREITAG X U.I.J聯名計畫」活動的包款為「F52 MIAMI VICE」。 （圖／記者王則絲攝、品牌提供）

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