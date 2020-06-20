「破損的Dior電話」34萬元起標　未來考古學登佳士得網拍

▲丹尼爾阿爾軒X Dior《Future Relic Eroded Telephone》雕塑（左）估價約343,000元起，《Future Relic D.I.O.R. Eroded Letters》雕塑約305,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

當代藝術家與潮流界、時尚圈接軌，往往能創造不少話題，國際拍賣行佳士得（Christie’s）今起至6月底，為美國藝術家丹尼爾阿爾軒（DANIEL ARSHAM）舉辦首場網上專場拍賣「未來考古學」，呈現他與精品品牌Dior合作的一系列破損模樣的雕塑、精靈寶可夢雕塑等，他則捐出全新作品《被侵蝕的滾石雜誌》，所得將捐予母校The Cooper Union藝術學校，支持受新冠肺炎疫情影響的學生。

▲丹尼爾阿爾軒X 精靈寶可夢雕塑，估價約114,500元起。

▲丹尼爾阿爾軒《一組被侵蝕的滾石雜誌》雕塑，估價約1,144,000元起。



現居紐約的丹尼爾阿爾軒，擅長將大眾熟悉的經典物品變成化石或水晶，打破過去、現在與未來之間的界線，創作出破損模樣物品模擬1000年後出土的效果，傳達「我們想留下什麼」的訊息。他與Dior合作的一系列作品登上此次佳士得線上拍賣，包括有Dior字樣的破損時鐘、電話、籃球、LOGO字樣雕塑等。

▲富藝斯將於7月8日香港夜間拍場拍賣奈良美智2012年銅雕作品《樅樹小姐》，估價約13,350,000元起。



日本藝術家奈良美智的作品，在國際拍場更是大熱門，富藝斯（PHILLIPS）將於7月8日登場的香港夜拍，端出奈良美智2012年創作的《樅樹小姐》鑄銅雕塑，這座高約213公分的作品有別於她孩童肖像作品的無邪與頑皮，展現寧靜祥和的氣息，估價上千萬元。