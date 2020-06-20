fb ig video ETtoday search mobile

「破損的Dior電話」34萬元起標　未來考古學登佳士得網拍

>

▲▼佳士得 。（圖／公關照）▲▼佳士得 。（圖／公關照）

▲丹尼爾阿爾軒X Dior《Future Relic Eroded Telephone》雕塑（左）估價約343,000元起，《Future Relic D.I.O.R. Eroded Letters》雕塑約305,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

當代藝術家與潮流界、時尚圈接軌，往往能創造不少話題，國際拍賣行佳士得（Christie’s）今起至6月底，為美國藝術家丹尼爾阿爾軒（DANIEL ARSHAM）舉辦首場網上專場拍賣「未來考古學」，呈現他與精品品牌Dior合作的一系列破損模樣的雕塑、精靈寶可夢雕塑等，他則捐出全新作品《被侵蝕的滾石雜誌》，所得將捐予母校The Cooper Union藝術學校，支持受新冠肺炎疫情影響的學生。

▲▼佳士得 。（圖／公關照）

▲丹尼爾阿爾軒X 精靈寶可夢雕塑，估價約114,500元起。

▲▼佳士得 。（圖／公關照）

▲丹尼爾阿爾軒《一組被侵蝕的滾石雜誌》雕塑，估價約1,144,000元起。

現居紐約的丹尼爾阿爾軒，擅長將大眾熟悉的經典物品變成化石或水晶，打破過去、現在與未來之間的界線，創作出破損模樣物品模擬1000年後出土的效果，傳達「我們想留下什麼」的訊息。他與Dior合作的一系列作品登上此次佳士得線上拍賣，包括有Dior字樣的破損時鐘、電話、籃球、LOGO字樣雕塑等。

▲▼ 富藝斯奈良美智 。（圖／公關照）▲▼ 富藝斯奈良美智 。（圖／公關照）

▲富藝斯將於7月8日香港夜間拍場拍賣奈良美智2012年銅雕作品《樅樹小姐》，估價約13,350,000元起。


日本藝術家奈良美智的作品，在國際拍場更是大熱門，富藝斯（PHILLIPS）將於7月8日登場的香港夜拍，端出奈良美智2012年創作的《樅樹小姐》鑄銅雕塑，這座高約213公分的作品有別於她孩童肖像作品的無邪與頑皮，展現寧靜祥和的氣息，估價上千萬元。

關鍵字：

Dior, 佳士得, 富藝斯
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

咘咘學媽扭腰秀11萬Dior包　萌度大勝嘟嘟嘴賈靜雯

咘咘學媽扭腰秀11萬Dior包　萌度大勝嘟嘟嘴賈靜雯

亮･珠寶／LV星星與花卉Logo變鑽石　耗掉一半原石也捨得

亮･珠寶／LV星星與花卉Logo變鑽石　耗掉一半原石也捨得

連戰二媳路永佳放縱吃零食　罪惡感「第二天再說吧」！

連戰二媳路永佳放縱吃零食　罪惡感「第二天再說吧」！

林俊傑拎的愛馬仕鯊魚包這裡買　佳士得專拍大秀男人精品 郎朗嫩妻吉娜愛麗絲戴De Beers珠寶彈琴超仙！穿LV俏皮當學人精 Melody敗卡地亞新貨快、狠、準　268萬行頭洩貴婦身分 謝金燕夏日必備超狂腹肌　逼人線條搶走19萬元香奈兒風采　 孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾 全球最美不丹王后曬全家福　戴Anna Hu婚禮珠寶見證甜蜜時刻 曾之喬露美背秀Dior包　耍性感強壓開腿孫芸芸　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面