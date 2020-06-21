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不開冷氣也透心涼！夏季「涼感保養」夯，連電費都省了

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▲▼ 夏季「涼感保養」夯，連電費都省了 。（圖／翻攝自IG）

▲夏季善用涼感保養，幫助鎮靜醒膚。（圖／翻攝自IG/yuuuuukko_、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏日天氣熱到受不了，狂開冷氣電費也會高到讓人受不了！心靜不一定自然涼，但選擇正確的「涼感保養」，不開冷氣也能一解暑氣。
▲▼夏季「涼感保養」夯，連電費都省了 。（圖／品牌提供）

▲歐萊德 零度C洗髮精，400ml，880元。

如果你是極度怕熱，喜歡冰到骨子裡的冰涼感，歐萊德推出零度C洗髮精讓你體感瞬間降溫，取自天然植萃的冰鎮配方，以薄荷葉萃取之薄荷醇舒坦緊繃頭皮，輔以雷公根萃取修護髮絲改善毛躁，一接觸頭皮就能給你極致冰涼的舒爽感受。

▲▼夏季「涼感保養」夯，連電費都省了 。（圖／品牌提供）

▲歐萊德 枸杞輕盈身體乳，250ml，1,180元。

不只是頭皮要涼，更加碼推出枸杞輕盈身體乳，用獨特涼感解救天氣悶熱容易產生的燥熱肌困擾，一抹沁涼且不黏膩，是炎夏必備的身體保養首選。

▲▼夏季「涼感保養」夯，連電費都省了 。（圖／品牌提供）

▲RMK煥膚美肌露(沁涼凝露型)，150ml，1,400元。　

RMK推出一抹沁涼的煥膚美肌露，內含薄荷醇給人舒爽降溫感受，全新添加魚腥草和金銀花精華，緊緻肌膚超有感。

▲▼夏季「涼感保養」夯，連電費都省了 。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE 水酷肌因沁涼雪酪霜，50ml，1,350元。

蘭芝夏季限定推出的雪酪霜，以極凍保養霜感科技製成，置於冷凍庫中取出可化為冰涼雪晶質地。早晨妝前使用，還能讓肌膚甦醒，使毛孔緊緻，後續上底妝變得更服貼，夜間使用，為肌膚解渴並舒緩肌膚一整天日曬後的傷害。

▲▼夏季「涼感保養」夯，連電費都省了 。（圖／品牌提供）

▲荷那法蕊 ASTERA紫苑草舒緩凝露（免沖），75ml，1,980元。

荷那法蕊以降溫出名的Astera紫苑草舒緩凝露，添加紫苑草菁華、薄荷精油、桉樹精油多種舒緩植萃，曬後使用能提供髮膚立即的沁涼感，並同時舒緩因曬後受刺激所引起的紅腫、搔癢等反應、消除緊繃不適感。

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關鍵字：

保養, 涼感, 清涼, 降溫
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