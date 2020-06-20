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明明不醜卻沒人追？異性緣差的女生都有4大特點　過於獨立也NG

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▲異性緣差的女生都有這4大特點。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvndrama.official

應該不少女生心裡都有這樣的困惑，明明自己外型不錯，條件也不差，為何就是沒有男生追、桃花運好差？雖然外表多少有點影響，但異性緣好壞的最大關係還是跟人格特質有關，像是能否跟異性自在相處就是很重要的一點。而老是覺得自己沒有人追的女生，大多有以下4個特點，快來看看你中了幾個？

▲異性緣差的女生都有這4大特點。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

1.太過內向害羞

有些女生雖然溫柔脾氣好，但天性比較害羞內向，不太會主動和異性交流，跟男生相處時也容易緊張，因而下意識地避免參加異性多的場合，更別說跟異性出遊，長期下來，不僅依舊不善於跟異性相處，男生也會不知道該怎麼跟妳相處，甚至有些男生會誤以為妳很高冷，默默遠離。

▲異性緣差的女生都有這4大特點。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

2.過於獨立不願示弱

獨立自主是件好事，但是如果過於獨立，遇到什麼事都自己悶頭處理、不願意求助別人，甚至不想接受別人幫忙，也會減少很多和周圍人接觸、建立關係的機會，尤其這樣的女生更會讓男生覺得很有距離感、高不可攀。

▲異性緣差的女生都有這4大特點。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

3.感情反應過於遲鈍

還有些女生在感情上反應比較遲鈍，反射弧過長，碰到異性示好、找機會接近相處，都感覺不出來，只當作一般朋友相處，甚至當對方沒事找事聊的時候，可能還會問對方怎麼這麼閒或是直問到底有什麼事，一不小心就把氣氛搞得尷尬，導致曖昧還沒開始就先夭折。

▲異性緣差的女生都有這4大特點。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

4.不擴展社交圈

另外，有些人因為學習或工作關係，本身的生活環境裡接觸異性的機會本就不多，如果又不喜歡參加活動、聚會，社交圈就會窄小又固定，無法不到夠多的新對象，當然就不會有新的桃花、新的可能出現。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 異性緣, 桃花運, 沒人追, 原因, 特質, 人格特質, 個性
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